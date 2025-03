La CHE adverteix de crescudes als afluents de la Conca de l’Ebre a Lleida

Publicat per europa press Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha emès una alerta per possibles crescudes a nombrosos afluents de la conca de l’Ebre davant de l’arribada d’una borrasca atlàntica que deixarà precipitacions intenses durant aquest cap de setmana. Les previsions meteorològiques apunten a pluges significatives que afectaran especialment els rius del marge esquerre a Lleida , com el Segre, la Noguera Pallaresa i la Ribagorçana, on podrien registrar-se entre 50 i 100 l/m² en 24 hores.

Segons el comunicat oficial, aquest divendres ja es produiran precipitacions en diversos punts del marge dret i de l’extrem oriental de la conca, amb quantitats estimades d’entre 5 i 15 l/m² en 24 hores.

Tanmateix, serà dissabte quan la situació es compliqui amb l’arribada d’una borrasca atlàntica que escombrarà la conca d’oest a est, deixant pluges persistents que podrien anar acompanyades de tempestes i assolir intensitats fortes localment, superant els 15 l/m² en una hora.

Increments de cabal previstos per a la tarda de dissabte

L’organisme de conca preveu que els primers efectes d’aquestes precipitacions comencin a notar-se durant la segona meitat de dissabte, quan començaran a produir-se increments significatius de cabal en nombrosos cursos. La CHE ha subratllat la importància de prestar especial atenció als cursos menors i barrancs del nord de Guadalajara, Navarra, Aragó i Catalunya, ja que les pluges intenses podrien provocar "crescudes sobtades de magnitud important a nivell local" en aquests petits cursos.

Entre el final de dissabte i diumenge al matí, el focus principal d’atenció es traslladarà als rius Aragón, Gállego, Cinca, Ésera, Noguera Ribagorzana, Noguera Pallaresa, Segre, Alcanadre, Vero i Arbas al marge esquerre.

En aquests cursos s’esperen "crescudes ordinàries o pròximes a la màxima crescuda ordinària", sense descartar que en alguns punts les avingudes puguin assolir "magnitud extraordinària" en aquelles zones on els acumulats de pluja siguin més importants.

Els experts assenyalen que els grans embassaments pirinencs exerciran "un gran efecte laminador sobre aquestes crescudes, reduint els cabals que arribaran als trams baixos dels rius pirinencs". No obstant, la CHE recomana "prestar una atenció especial" al riu Gállego, ja que els embassaments de Búbal i Lanuza "estan molt en capçalera i les aportacions que es podrien generar per sota dels mateixos podrien arribar a ser importants".

Situació al marge dret i recomanacions

Quant al marge dret de la conca, també s’anticipen crescudes als afluents riojans i aragonesos, encara que de menor entitat que els del marge esquerre.