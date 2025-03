Celler de Raimat: Revolució verda a les vinyes lleidatanes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

En els darrers anys, la viticultura ecològica ha experimentat un creixement significatiu a Catalunya, especialment a les comarques de Ponent. Un dels exemples més destacats d'aquesta transformació es troba al Segrià, on un celler amb més de cent anys d'història ha aconseguit convertir-se en referent nacional i internacional en pràctiques agrícoles sostenibles.

El Celler de Raimat, fundat el 1914, ha demostrat que és possible combinar la tradició vitivinícola amb les pràctiques més innovadores en matèria de sostenibilitat. Actualment compta amb més de 2.000 hectàrees de vinyes, la majoria gestionades amb criteris ecològics, on es conreen tant varietats blanques (chardonnay, xarel·lo, albariño i godello) com negres (cabernet sauvignon, garnatxa, tempranillo, syrah i pinot noir).

"La millor garantia per conservar el medi natural són les pràctiques agrícoles sostenibles", afirmen des del celler, una filosofia que han mantingut intacta des dels seus orígens i que avui els posiciona com a pioners en aquest àmbit a Catalunya.

Tecnologia i tradició: el secret d'una viticultura d'excel·lència

Un dels aspectes més destacats d'aquest projecte és la implementació d'un sistema de reg d'alta eficiència que minimitza l'impacte ambiental en una zona tradicionalment àrida. Aquest sistema, combinat amb un meticulós seguiment de la maduració del raïm, garanteix l'obtenció de vins d'altíssima qualitat.

Entre les seves elaboracions més emblemàtiques trobem el Raimat Abadia Negre, elaborat amb cabernet sauvignon i tempranillo, i envellit en botes de roure francès de 225 litres a la cava subterrània del celler. També destaca el Raimat El Niu, un blanc que combina chardonnay, xarel·lo i albariño, amb un procés d'envelliment que integra bota de roure francès, àmfora i dipòsit d'inoxidable.

Per als amants dels monovarietals exclusius, El Turons de la Pleta representa la quintaessència del chardonnay de la zona, amb raïm procedent d'una parcel·la única i una criança en foudre durant 12 mesos que li aporta complexitat i elegància.

Reconeixement internacional a l'aposta ecològica

La qualitat d'aquests vins no ha passat desapercebuda per a la crítica especialitzada. En els darrers anys, els vins ecològics del celler han obtingut nombrosos guardons en certàmens de renom mundial:

En l'edició 2024 de The Organic Wine Awards International, el celler va ser reconegut amb una medalla d'or, mentre que a l'Internacional Wine Challenge del mateix any va obtenir una medalla de plata. Els prestigiosos Decanter World Wine Awards també han premiat les elaboracions d'aquest celler amb medalles d'or i plata, i el Bacchus International Wine Competition ha atorgat diverses distincions d'or als seus vins.

A nivell més proper, el Raimat El Niu va aconseguir l'or en la categoria de vins blancs amb criança del segon concurs de la DO Costers del Segre, mentre que els Raimat Saira i Raimat Molí també han estat guardonats amb medalles de bronze. Els Premis Ecovino, especialitzats en viticultura ecològica, han reconegut igualment l'aposta sostenible d'aquest celler lleidatà.

De terra àrida a mar de vinyes: una transformació centenària

La història d'aquest projecte vitivinícola és un exemple de transformació del territori. El 1914, l'empresari Manuel Raventós i Domènech va adquirir 3.200 hectàrees de terres àrides i infèrtils al Segrià amb la visió de convertir-les en vinyes productives.

Quatre anys més tard, el 1918, va encomanar al deixeble de Gaudí, Joan Rubió i Bellver, l'edificació d'una de les considerades "catedrals del vi" de Ponent, així com el projecte per repoblar tota la zona. Amb esforç i perseverança, aquell paisatge inhòspit es va transformar en el mar de vinyes sostenibles que avui podem contemplar a Raimat.

Enoturisme i innovació: mirant cap al futur

Actualment, el celler no només és un referent en producció vinícola sostenible, sinó també un important pol d'atracció enoturística. Els seus 700 hectàrees d'espai natural permeten als visitants realitzar rutes en bicicleta o a peu per descobrir la rica biodiversitat de la zona, amb nombroses espècies de fauna i flora que conviuen en equilibri amb l'activitat vitivinícola.

Els amants del vi poden gaudir d'una experiència enogastronòmica completa al restaurant Raimat Natura, amb maridatges especialment dissenyats amb els vins i caves produïts al celler.

En la seva aposta per la innovació, el celler ha llançat recentment els seus dos primers vins sense alcohol sota la marca Raimat Zero: un blanc i un rosat que segueixen el mateix procés d'elaboració que la resta de vins, però amb un procés final d'extracció de l'alcohol que preserva les seves característiques organolèptiques sense necessitat d'afegir aromes artificials.