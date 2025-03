El condiment mil·lenari que aporta més ferro que alguns aliments tradicionals

Publicat per segre Redactora del digital Creat: Actualitzat:

Solem pensar que les millors fonts de ferro es troben únicament a les carns roges, en els llegums o en les llenties, i potser sigui hora de reconsiderar aquesta creença. Segons afirmen experts en nutrició, la canyella es posiciona com un dels aliments amb més concentració de ferro per cada 100 grams, superant fins i tot aliments tradicionalment reconeguts per la seua aportació d’aquest mineral essencial per a l’organisme.

Segons les dades de les taules de composició nutricional, la canyella conté aproximadament 8,3 mg de ferro per cada 100 grams, una xifra significativament superior a què presenten altres aliments considerats bones fonts d’aquest mineral. Aquesta concentració situa la canyella com un complement interessant per als qui busquen augmentar la seua ingesta de ferro a través de l’alimentació.

La canyella: petita en quantitat, potent en propietats

La canyella és coneguda principalment per les seues propietats antioxidants, antiinflamatòries i termogèniques, però el seu contingut en ferro sol passar desapercebut en l’àmbit nutricional. Segons les dades recollides pel Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA) i altres bases de dades nutricionals, 100 grams de canyella en pols contenen aproximadament 8,3 mg de ferro.

Per comprendre millor el valor nutricional de la canyella en comparació amb altres aliments, convé analitzar la següent taula comparativa:

Quantitat de ferro per 100 g d’aliment:

- Canyella en pols: 8,3 mg

- Llenties cuites: 3,3 mg

- Espinacs crus: 2,7 mg

- Carn de boví a la planxa: 2,4 mg

- Mongetes negres cuites: 1,5 mg

Encara que les quantitats habituals de consum de canyella són petites —generalment una culleradeta (uns 2 grams) que aportaria aproximadament 0,16 mg de ferro—, la seua incorporació regular en la dieta pot representar una contribució interessant a l’aportació total d’aquest mineral, especialment per als qui segueixen dietes vegetarianes o veganes.

La importància del ferro en la nostra alimentació diària

El ferro exerceix un paper crucial en el funcionament de l’organisme, sent fonamental per a la producció d’hemoglobina, la proteïna responsable del transport d’oxigen a la sang. La carència d’aquest mineral pot derivar en anèmia ferropènica, un trastorn que es manifesta amb símptomes com a fatiga crònica, pal·lidesa, caiguda del cabell i dificultats de concentració.

Les recomanacions d’ingesta diària de ferro varien segons l’edat i el sexe. Per als adults, la quantitat recomanada oscil·la entre els 8 i els 18 mg diaris. Les dones en edat fèrtil tenen necessitats més elevades (entre 15-18 mg) a causa de les pèrdues menstruals, mentre que els homes adults requereixen aproximadament 8 mg diaris.

La canyella, per tant, pot convertir-se en un aliat interessant per assolir aquestes recomanacions, especialment quan es combina amb altres aliments rics en ferro i s’incorpora regularment a la dieta.

Estratègies per potenciar l’absorció del ferro de la canyella

La biodisponibilitat del ferro, és a dir, la capacitat de l’organisme per absorbir-lo i utilitzar-lo, pot variar considerablement en funció de diversos factors. Per optimitzar l’absorció del ferro present a la canyella, els experts en nutrició recomanen diverses estratègies:

Combinar-la amb vitamina C: Els cítrics com la taronja, el llimó o aliments rics en vitamina C com el pebrot roig afavoreixen l’absorció del ferro d’origen vegetal. Una opció interessant pot ser empolvorar canyella sobre rodanxes de poma o plàtan juntament amb unes gotes de suc de llimó.

Evitar te i cafè durant els menjars: Aquestes begudes contenen tanins que poden inhibir l’absorció del ferro. Si es desitja prendre te amb canyella, és preferible fer-ho entre hores, no acompanyant els menjars principals.

Incorporar-la a l’esmorzar: Afegir canyella a la civada, al iogurt o a les torrades és una manera senzilla d’integrar-la a la rutina alimentària matutina.

Utilitzar-la tant en preparacions dolces com salades: La versatilitat de la canyella permet incorporar-la no només en postres, sinó també en plats salats com carns rostides, pollastre o guisats, ampliant així les oportunitats de consum.

Quines altres espècies contenen ferro?

A més de la canyella, existeixen altres espècies i condiments que presenten un contingut significatiu de ferro i que poden complementar la nostra alimentació:

- El comí aporta aproximadament 66 mg de ferro per cada 100 grams

- La farigola conté uns 124 mg per cada 100 grams

- L’orenga aporta al voltant de 44 mg per cada 100 grams

- La cúrcuma proporciona uns 55 mg per cada 100 grams

Si bé aquestes quantitats es refereixen a 100 grams de producte —una quantitat que rarament es consumeix en una sola presa—, l’ús regular i combinat d’aquestes espècies pot contribuir a incrementar la ingesta total de ferro a través de la dieta.