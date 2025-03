Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Seu Vella de Lleida es convertirà aquest diumenge en l’epicentre de la solidaritat lleidatana amb la celebració de la 12a edició de 'Posa’t la Gorra'. Aquest esdeveniment, organitzat per l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc), té com a objectiu principal recaptar fons destinats a millorar la qualitat de vida dels nens i joves que pateixen càncer, així com la de les seues famílies, oferint-los suport psicosocial, econòmic i logístic durant tot el procés de la malaltia.

Per a l’edició d’aquest any, l’emblemàtica gorra solidària ha estat dissenyada pel reconegut artista Asis Percales, que ha creat un model amb motius felins d’aspecte salvatge i impactant que ha generat gran expectació. Els assistents podran adquirir aquesta gorra amb una aportació solidària de 8 euros al mateix recinte del Turó de la Seu Vella durant tota la jornada festiva, contribuint així directament a la causa. L’any passat, la iniciativa va aconseguir reunir milers de persones i recaptar una xifra significativa que va permetre a Afanoc continuar amb els seus projectes de suport a famílies afectades pel càncer infantil a tota la província.

Programa complet d’activitats per a tota la família

La jornada solidària començarà a les 10:40 hores amb una animada rua que comptarà amb la participació de La Cirquestra d’Improvisto’s, un grup que oferirà música en directe amb violí, acordió i dos percussionistes que recorreran el conjunt monumental animant els assistents. També participaran en aquesta desfilada inicial les populars mascotes Plusi i Marraquet Bomber, molt volgudes pels més petits de la ciutat.

A les 11:00 hores està programada una desfilada solidària a càrrec d’Antonieta Marbà, que presentarà creacions especials per a l’ocasió. Paral·lelament, es desenvoluparan fins 30 tallers diferents distribuïts per tot el recinte històric, on els assistents podran participar en activitats manuals, artístiques i educatives relacionades amb la sensibilització sobre el càncer infantil.

Pocs minuts després, a les 11:10 hores, la coneguda influencer lleidatana Marina Castellví serà l’encarregada de donar la benvinguda oficial a tots els participants. La seua presència busca atreure un públic més jove i amplificar el missatge solidari a través de xarxes socials. Després de les seues paraules, començarà l’espectacle "Filikrusty" del grup Improvisto Krusty Show, format pels carismàtics pallassos Trinchof, Makutu i Til, els qui oferiran un xou ple d’humor i diversió pensat especialment per entretenir les famílies i nens assistents.

Exhibicions, manifest reivindicatiu i sorteig solidari

La programació continuarà les 12:20 hores amb una exhibició de ball a càrrec del grup Factoria Dance, que presentarà una coreografia especialment preparada per a l’ocasió amb elements visuals relacionats amb la lluita contra el càncer infantil. Aquesta actuació servirà com a avantsala al moment més emotiu i reivindicatiu de la jornada.

A les 12:35 hores arribarà un dels moments més significatius de l’esdeveniment, quan representants d’Afanoc procediran a la lectura d’un manifest reivindicatiu. Aquest document exposarà les necessitats actuals dels nens amb càncer i les seues famílies, destacant els reptes pendents en àmbits com la investigació, l’atenció hospitalària especialitzada i el suport institucional a les famílies afectades per aquesta malaltia.