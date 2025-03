La Moncloa premia L’Olivera per la seua tasca d’inserció laboral

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

“Un petit motor socioeconòmic en un entorn que afronta diferents reptes demogràfics i laborals.” Així descriuen fonts del ministeri de Drets Socials que dirigeix Pablo Bustinduy l’impacte social de la cooperativa L’Olivera de Vallbona de les Monges, que ha quedat en segon lloc en la categoria d’“iniciatives dirigides a garantir un medi rural amb iguals drets i oportunitats” de la segona convocatòria dels Premis Activistes per al Futur.

Els premis, creats per reconèixer actuacions i bones pràctiques per a l’aplicació de l’Agenda 2030, han reconegut iniciatives socials i laborals de l’entitat i projecció de gallec Re-mar (primer en la mateixa categoria que L’Olivera), Cerai o la Fundació Deixalles.

L’Olivera, fundada fa 50 anys, competia amb la iniciativa Tossudes i dempeus, que més que un projecte concret suposa un resum de l’esperit de l’entitat. “Elaborem vi i oli com a productes de qualitat i amb una mirada inclusiva que es tradueix en els projectes d’acompanyament”, expliquen fonts de l’entitat, que destaquen la “perspectiva innovadora” d’aquests plantejaments en l’àmbit sociolaboral: “Els processos productius cada vegada més industrialitzats estan deixant molta gent als marges, i a L’Olivera entenem els marges com a àrees d’integració i d’oportunitat. Tots tenim una cosa per aportar.”

Actualment hi ha uns 90 treballadors vinculats laboralment a l’entitat, als quals s’afegeixen uns altres 25 sota fórmules de treball protegit. Hi ha, a més, unes altres 40 persones en diferents serveis que segueixen projectes d’acompanyament. “Intentem treballar amb la perspectiva que tots tenim alguna cosa per aportar i amb arrelament al territori”, assenyalen les mateixes fonts.

L’Olivera disposa d’instal·lacions a Vallbona de les Monges, on el perfil dels treballadors que accedeixen als itineraris de formació i inserció és més aviat adult i centrat en persones amb discapacitat intel·lectual, i a Can Calopa (Barcelona), on l’edat límit per accedir-hi és de 35 anys. Allà s’elabora l’únic vi de Barcelona ciutat.

La candidatura de L’Olivera va ser presentada per la Federació Allem, que agrupa divuit entitats socials de Lleida que desenvolupen projectes d’integració de persones amb discapacitat.