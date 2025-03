La fruita rica en magnesi que millora el son a la nit i relaxa durant el dia

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’alvocat s’ha convertit en un dels aliments més valorats per les seues extraordinàries propietats nutricionals, sent especialment destacable el seu contingut en magnesi, un mineral essencial que contribueix significativament a millorar la qualitat del son.

A diferència d’altres fruites, l’alvocat destaca pel seu alt contingut en greixos saludables en lloc de carbohidrats, la qual cosa li confereix propietats úniques. La seua composició aproximada inclou un 70% d’aigua, 25% d’olis, 2,5% de proteïnes i 2,5% de sucres, convertint a aquest aliment en un autèntic tresor nutricional.

Composició nutricional de l’alvocat i els seus beneficis

El perfil nutricional de l’alvocat el converteix en un aliment excepcional. Aproximadament el 75% de la seua energia prové de greixos, principalment monoinsaturades (67% del total) en forma d’àcid oleic, el mateix tipus de greix saludable que trobem en l’oli d’oliva. També conté altres àcids grassos importants com l’àcid palmític i l’àcid linoleic, mentre que els greixos saturats representen només el 14% del contingut total de greixos.

Aquest fruit és a més una excel·lent font de potassi, vitamines del grup B i vitamina K, encara que el seu contingut en vitamina C és relativament baix. Tanmateix, un dels seus components més valuosos és el magnesi. Un alvocat de mida mitjana proporciona aproximadament 58 mg de magnesi, la qual cosa representa el 15% de la ingesta diària recomanada.

El magnesi constitueix el segon mineral més abundant en l’organisme després del calci, sent fonamental per a més de 300 processos metabòlics i bioquímics. Entre les seues moltes funcions, ajuda a reduir la fatiga, contribueix al descans, afavoreix el funcionament normal del sistema nerviós i muscular, i millora significativament la qualitat del son.

Per què l’alvocat és ideal per consumir abans de dormir

Consumir alvocat a la nit pot tenir efectes molt positius per als qui busquen millorar el seu descans. Com explica la dietista-nutricionista Laura Jorge: "Gràcies al seu contingut en minerals, l’alvocat ajuda la relaxació muscular, redueix la inflamació i promou un descans més profund abans de dormir".

El magnesi present en aquest fruit actua com un relaxant natural del sistema nerviós, facilitant la transició cap a un son reparador. A més, els seus greixos saludables contribueixen a estabilitzar els nivells de sucre en sang durant la nit, evitant despertars nocturns causats per hipoglucèmies.

Un altre aspecte rellevant és que l’alvocat conté petites quantitats de triptòfan, un aminoàcid precursor de la serotonina i la melatonina, hormones directament implicades en la regulació del cicle del son i l’estat d’ànim.

Qui ha de tenir precaució amb el consum d’alvocat?

Malgrat els seus nombrosos beneficis, és important assenyalar que algunes persones poden desenvolupar al·lèrgia a l’alvocat. Existeixen principalment dos formes de manifestació: la primera afecta a individus amb al·lèrgia al pol·len d’arbres, els qui poden experimentar símptomes locals a la boca i el coll immediatament després de consumir alvocat. La segona, coneguda com a síndrome d’al·lèrgia làtex-fruites, està vinculada a l’al·lèrgia al làtex i els seus símptomes inclouen urticària generalitzada, dolor abdominal i vòmits.

D’altra banda, a causa del seu alt contingut calòric (aproximadament 160 calories per 100 grams), les persones que segueixen dietes hipocalòriques l’han de consumir amb moderació, encara que els seus beneficis nutricionals continuen sent molt valuosos fins i tot en petites quantitats.

Com incorporar l’alvocat en el sopar per millorar el son ?

Per aprofitar els beneficis de l’alvocat per al son, es pot incorporar a sopars lleugers com torrades amb alvocat i ou, amanides, o fins i tot en batuts suaus combinats amb llet d’ametlles i plàtan. Una porció adequada seria mig alvocat, suficient per aportar els nutrients necessaris sense sobrecarregar el sistema digestiu abans de dormir.

Els experts recomanen consumir-lo almenys una hora abans de ficar-se al llit per permetre una digestió adequada, maximitzant així els seus efectes beneficiosos sobre la qualitat del son i el descans nocturn.