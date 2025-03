Quan i com es podrà veure l'eclipsi lunar de març des de Lleida?

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L'eclipsi lunar del 13-14 de març transformarà el nostre satèl·lit en un espectacle astronòmic quan la Lluna travessi l'ombra de la Terra i adopti un característic to vermellós. Aquest fenomen celeste, que coincideix amb la lluna plena, serà visible principalment des del continent americà en la seva fase total, mentre que des de Catalunya i la resta de l'Estat espanyol només es podrà observar parcialment.

Durant un eclipsi lunar, la Lluna adquireix una tonalitat vermellosa o taronja a causa d'un fenomen òptic fascinant. Tot i que la Terra bloqueja la majoria de la llum solar directa, els raigs que aconsegueixen filtrar-se a través de la gruixuda capa atmosfèrica terrestre arriben a la superfície lunar, donant-li aquest característic color rogenc que ha inspirat tantes llegendes al llarg de la història.

Visibilitat de l'eclipsi des de Lleida

L'eclipsi serà visible principalment des de l'hemisferi occidental de la Terra. A Espanya, la visibilitat variarà significativament segons la ubicació geogràfica. Els territoris més occidentals, com Galícia, podran gaudir d'una parcialitat del 40%, mentre que a les Illes Balears l'eclipsi només assolirà un 20% de parcialitat. A Lleida i la resta de Catalunya, el fenomen serà observable però amb una parcialitat moderada.

Horaris de l'eclipsi lunar

Segons la NASA, l'eclipsi començarà a les 03.57 UTC amb una fase penombral subtil, quan la Lluna comenci a enfosquir-se lleugerament. L'eclipsi parcial s'iniciarà a les 05.09 UTC, mentre que la fase de totalitat, el moment més espectacular, tindrà lloc entre les 06.26 i les 07.31 UTC. Posteriorment, l'eclipsi tornarà a la fase parcial fins a les 08.47 UTC, finalitzant definitivament la fase penombral a les 10.00 UTC.

Recomanacions per observar l'eclipsi

Per gaudir d'aquest fenomen astronòmic no és necessari cap equipament especial, tot i que uns binocles o un telescopi permetran apreciar millor els detalls de la superfície lunar durant l'eclipsi. Aquí et deixem algunes recomanacions:

1. Troba el lloc perfecte per observar-lo

La clau per veure l’eclipsi en tot el seu esplendor és evitar la contaminació lumínica. Busca un lloc fosc, lluny de les llums de la ciutat, per poder veure la lluna amb claredat i apreciar millor les diferents fases del fenomen. L’ideal és trobar-se en una zona oberta amb bona visibilitat del cel.

2. Consulta els horaris

Els eclipsis lunars no són esdeveniments que durin gaire temps. Per això, és fonamental saber a quina hora començarà i quant temps durarà l’eclipsi. Aquesta informació es pot consultar fàcilment a través de pàgines web especialitzades en astronomia.

3. Utilitza binocles o telescopi

Tot i que l’eclipsi és visible a simple vista, utilitzar binocles o un telescopi et permetrà veure més detalls de la superfície lunar. Aquests instruments augmentaran la teva experiència i et permetran observar millor les fases de l'eclipsi, inclosa la famosa fase de la "lluna de sang".

4. No et perdis cap fase del fenomen

Un eclipsi lunar comença de manera gradual, amb la lluna entrant a l'ombra de la Terra. L’espectacle més impressionant arriba durant l’eclipsi total, quan la lluna adopta un color vermellós, conegut popularment com a "lluna de sang". Aquesta fase és el moment culminant per gaudir al màxim de l'espectacle celest.

5. Fes fotos de l’esdeveniment

Si tens una càmera amb bona qualitat o fins i tot el mòbil a mà, no dubtis a capturar el moment. Les imatges de l’eclipsi són una manera de conservar el record d’aquest esdeveniment tan especial. Si disposes d'un telescopi, pots afegir una càmera per obtenir fotografies de major qualitat.

6. Preparat per al clima

Si l'eclipsi es produeix en una nit fresca o en una zona amb temperatures baixes, recorda vestir-te còmodament i portar roba d'abric. Així podràs gaudir de l'espectacle sense preocupar-te del fred.