Suspensió de 30 dies a un treballador per comentaris ofensius de la seva empresa a Twitter

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha confirmat la sanció de suspensió d'ocupació i sou de 30 dies imposada a un treballador per publicar comentaris ofensius a Twitter contra la seva empresa i diversos representants sindicals. La sentència, dictada el 8 de gener de 2025 pel ponent Juan Carlos Benito-Bruton Ochoa, desestima el recurs presentat pel treballador i valida la decisió prèvia del Jutjat Social.

El cas es remunta a la publicació de diversos missatges a la xarxa social Twitter que, segons determina el tribunal, contenien expressions "desafortunades" i ofensives tant cap a l'empresa com cap als representants de tres sindicats diferents. El treballador, que inicialment va reconèixer haver sobrepassat els límits i va procedir a eliminar les publicacions, havia impugnat la sanció considerant-la desproporcionada.

Expressions que sobrepassen els límits legals

En la seva anàlisi, el TSJ conclou que els comentaris constitueixen "expressions de convicció subjectiva extralimitades" que no poden contextualitzar-se més enllà de l'agreujament a la resta de representants dels treballadors i, indirectament, a l'empresa. El tribunal assenyala que aquestes manifestacions "perjudiquen, acusen i no aborden la solució dels problemes", demostrant una falta de respecte cap als companys i representants laborals.

Sancions previstes al conveni col·lectiu

La resolució judicial argumenta que les expressions utilitzades pel treballador transgredeixen "els límits inherents a la dignitat, a l'honor i a la resta de drets fonamentals", resultant perjudicials no només per a l'empresa sinó també per a la funció representativa sindical. El tribunal considera proporcionada la sanció imposada, tenint en compte que l'article 65 c) del Conveni preveu per a faltes molt greus sancions que van des de la suspensió de 16 a 60 dies fins a l'acomiadament.

Aquesta sentència estableix un precedent important sobre els límits de la llibertat d'expressió dels treballadors a les xarxes socials i les conseqüències laborals que poden derivar-se de comentaris considerats ofensius contra l'empresa o altres membres de l'organització.