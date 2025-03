El govern espanyol aprova la llei de prevenció de consum d'alcohol entre menors

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei de prevenció del consum d'alcohol per part dels menors, que entre altres coses prohibeix la publicitat d'alcohol en un radi de 150 metres dels centres educatius, sanitaris, de serveis socials i parcs infantils. Aquesta prohibició entrarà en vigor un any després de l'aprovació de la llei al Congrés i inclou les begudes "sense alcohol", però no afectarà les situacions anteriors a l'aprovació de la llei ni la publicitat de begudes fermentades de menys de 0,5% d'alcohol com les kombutxa. L'edat mitjana d'inici del consum és de 14 anys, i el 93% dels adolescents entre 14 i 18 anys consideren fàcil o molt fàcil aconseguir alcohol.

Segons l'Enquesta Estatal sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES), el 75,9% dels estudiants de 14 a 18 anys han consumit alcohol alguna vegada, el 73,6% en l'últim any i el 56,6% en l'últim mes.

La iniciativa del Ministeri de Sanitat –que ja es va aprovar com a avantprojecte el 30 de juliol- prohibeix completament el consum d'alcohol per part de tothom als centres d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i ensenyaments especial, així com als centres de protecció de menors i residències d'estudiants on hi hagi menors d'edat i centres esportius o d'oci quan hi hagi sessions per a menors.

La llei també prohibeix la venda ambulant i sense llicència administrativa a la via pública, i estableix que les màquines de dispensació de begudes incorporin mecanismes tècnics eficients, "amb vigilància i custòdia directa" que permetin impedir la seva adquisició per part de menors.

A més, aquestes màquines no es podran instal·lar a la via pública ni a llocs on estigui prohibida la venda o consum de begudes alcohòliques.

Segons el text, l'exposició i accés a les begudes alcohòliques als establiments d'autoservei s'haurà de limitar a un espai concret dins del propi local que estigui separat dels espais amb productes específicament destinats als menors.

Els establiments que es dediquin majoritàriament a la venda de productes per a menors d'edat no podran vendre begudes alcohòliques ni altres productes que els imitin.

La Llei també prohibeix explícitament qualsevol forma directa, indirecta o encoberta de publicitat de begudes alcohòliques, incloent-hi el nom comercial o símbols de marques, dirigida a menors d'edat.

A més, a la publicitat de begudes alcohòliques no es podrà utilitzar la imatge ni la veu de persones de menys de 21 anys, ni tampoc de personatges públics populars entre els menors, ni arguments visuals o tipografies vinculades a la cultura juvenil.

A més, el text estableix la creació de programes per conscienciar les famílies sobre els riscos de l'alcohol i dotar-les d'eines per prevenir-ne el consum en menors, amb especial atenció a famílies en risc d'exclusió social o amb menors afectats pel consum d'alcohol.

En l'àmbit educatiu, es crearan nous continguts sobre prevenció del consum d'alcohol en els plans d'estudi de primària, secundària, formació professional, batxillerat i en la formació del professorat.

A més, el text habilita les administracions per limitar l'obertura de nous establiments en funció de la concentració de punts de venda d'alcohol prop de centres escolars o de protecció de menors.

Pel que fa a multes, les sancions imposades a menors per infraccions lleus relacionades amb el consum d'alcohol podran ser substituïdes per la participació en programes de sensibilització. A més, els serveis d'urgències faran una avaluació integral als menors atesos per intoxicació etílica, i aquesta avaluació implicarà els pares o tutors quan el menor tingui menys de 16 anys.

També en l'àmbit sociosanitari es desenvoluparan protocols per detectar el consum d'alcohol en menors, s'inclouran registres de consum en la història clínica i es promouran activitats d'educació per a la salut en centres sanitaris, educatius i de protecció.

La llei també crea el marc que permetrà que facin proves d'alcoholèmia en llocs i circumstàncies específiques on el consum d'alcohol estigui prohibit, utilitzant mètodes no invasius com l'etilòmetre.