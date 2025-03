L’alimentació del futur, un camp ple d’incògnites

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

Com ens alimentarem en el futur? Aquest és el gran interrogant que va plantejar ahir la primera taula redona de la segona edició del cicle Diàlegs, que va reunir més d’un centenar d’assistents a l’Espai Orfeó de Lleida. Sota la conducció de la subdirectora de SEGRE Anna Gómez, dos eminències del camp de l’alimentació van debatre sobre qüestions com els productes transgènics, l’impacte de la crisi climàtica sobre els cultius, el paper de la carn i el sucre en la nostra dieta o la capacitat que tindrà el món per proveir de menjar una població creixent. Es tracta d’Olga Martín Belloso, catedràtica en Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA) de la Universitat de Lleida, i Abel Mariné, professor emèrit de Nutrició i Bromatologia a la UB i membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

Una de les incògnites destacades que va abordar la cita d’ahir és la crisi climàtica que, si bé “no farà desaparèixer la dieta mediterrània, sí que interferirà en la seua producció”, va assegurar Martín, que va explicar que els cultius s’hauran d’adaptar a les conseqüències del canvi climàtic. Això està estretament relacionat amb els aliments transgènics (aquells que s’aconsegueixen alterant-ne els gens), una altra de les grans qüestions del debat.

“El fet que un aliment sigui transgènic pot ocórrer de manera natural, a causa de l’evolució de les espècies”, va afirmar Martín, que va afegir que, “pel que s’ha demostrat, no són dolents per a la salut i no està provat que provoquin resistència als antibiòtics”. En aquest sentit, Mariné va apuntar que “el terme natural té connotacions positives per a la gent i, en canvi, sintètic es considera negatiu, quan no hauria de ser així”. Això “es deu, sobretot, a les xarxes socials, que fan que qualsevol persona pugui dir barbaritats sobre l’alimentació”, va explicar Martín. “Les xarxes fan que la gent s’alimenti cada vegada pitjor”, va assenyalar Mariné.

Així mateix, Anna Gómez va plantejar per què “no existeix cap regulació sobre el consum dels aliments amb excés de sucres” i Martín va assegurar que la responsabilitat recau sobre el consumidor i que “cal molta educació com a consumidors”.

Diàlegs, una iniciativa de l’IEC, la UdL, el grup SEGRE i l’Orfeó Lleidatà, ha previst el pròxim debat el 25 de març.