Llei per allunyar els menors de l’alcohol

El Consell de Ministres va donar llum verda ahir al projecte de llei que prohibeix el consum i venda d’alcohol en centres educatius, esportius o de lleure amb presència majoritària de menors i que veta la publicitat i patrocini de begudes alcohòliques a menys de 150 metres de llocs freqüentats per ells. Dins d’aquest perímetre sí que podran anunciar-se begudes fermentades per sota del 0,5% d’alcohol, segons el projecte de llei de prevenció del consum de begudes alcohòliques i els seus efectes en els menors d’edat aprovat. Aquest és un dels canvis que el ministeri de Sanitat ha introduït en el text final respecte a l’avantprojecte que va treure l’estiu passat, que estenia aquesta restricció a les cerveses 0,0.

Així, no es podrà situar publicitat de begudes per sobre d’aquesta graduació a la via pública en un radi de 150 metres de centres educatius, sanitaris, de serveis socials i sociosanitaris, i de parcs i llocs de lleure infantil, la qual cosa inclou el patrocini de marques al mobiliari d’hostaleria. Tanmateix, aquesta mesura entrarà en vigor un any després de la publicació de la llei, amb la qual cosa no s’aplicarà amb efectes retroactius.

La norma, que ara haurà de començar l’etapa parlamentària, prohibeix qualsevol forma directa, indirecta o encoberta de publicitat de begudes alcohòliques o productes que simulin ser una beguda alcohòlica, incloent el nom comercial, la denominació social, símbols o marques comercials de les persones o empreses productores de les esmentades begudes, dirigida a menors edat. En els missatges i comunicacions comercials no es podrà utilitzar la imatge o la veu de persones amb menys de 21 anys; persones majors d’edat quan es presentin caracteritzades o disfressades de persones menors d’edat; persones o personatges, reals o de ficció, que per la seua rellevància pública o la seua popularitat estiguin vinculades amb nens i adolescents, dones embarassades o la imatge d’un fetus. La titular de Sanitat, Mónica García, va celebrar aquesta “llei pionera” que harmonitza la gran diversitat de normatives autonòmiques i fins i tot municipals per frenar el consum d’aquesta substància entre nens i adolescents, que va repuntar el 2020 després de dècades de retrocés.