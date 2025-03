‘Veus Silenciades’ ret homenatge a 170 periodistes assassinats a Gaza i Israel

Publicat per M. RODRÍGUEZ C. Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) va inaugurar ahir al Rectorat Veus Silenciades, l’exposició que ret homenatge als periodistes assassinats durant el conflicte a Gaza. La mostra impulsada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya inclou els retrats dels 170 professionals de la informació assassinats a Gaza, el Líban i Israel per mantenir viu el missatge de denúncia i reivindicar la necessitat de protegir la llibertat d’expressió. La presentació va comptar amb la presència de la directora de la unitat de Cooperació i Solidaritat de la UdL, Blanca Salinas, la presidenta del Col·legi de Periodistes de la demarcació de Lleida, Laura Alcalde, el vicerector de Cultura de la UdL, Joan Busqueta, i la vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps, que va manifestar que l’exposició és “un clam del Col·legi a la UdL per denunciar els crims de guerra”. Per la seua banda, Busqueta va subratllar davant dels alumnes de Comunicació i Periodisme Audiovisuals que van assistir a l’acte que aquesta “és una professió que reclama molt compromís”. Així mateix va remarcar la importància de denunciar “aquests assassinats de la cultura”. Val a comentar que l’exposició es podrà visitar fins al 28 de març al claustre de les Heures.