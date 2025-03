La ZBE de Tarragona ja té data de posada en marxa

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona es posarà en marxa al desembre i s'implementarà de manera progressiva. En un inici només podran accedir-hi els vehicles amb etiqueta C, B, Eco i 0, mentre que els que no disposin de distintiu no podran entrar-hi. Durant el primer any, els cotxes domiciliats a la ciutat estaran exempts de la prohibició sempre i quan estiguin inscrits en un registre de vehicles autoritzats. La ZBE quedarà limitada a la Part Alta, l'Eixample i els Barris Marítims. Els primers mesos, l'Ajuntament de Tarragona no preveu aplicar el règim sancionador. La regidora de Mobilitat, Sònia Orts, ha assenyalat que són unes mesures impulsades des de la UE per "reduir la contaminació".

En el ple del pròxim 21 de març es portarà a aprovació inicial l'ordenança que ha de regular la ZBE de Tarragona. Després, al maig, s'hauria d'aprovar definitivament. Paral·lelament, s'ha licitat tot el sistema de videocàmeres i els detectors d'emissions perquè estigui tot a punt al desembre, tot i que encara no se sap quin dia exactament es posarà en funcionament.

Des de l'Ajuntament de Tarragona s'ha treballat amb el de Reus per "harmonitzar" les dos ordenances, segons ha explicat Orts. La ZBE afectarà als dies laborables de 7 a 19 h. La regidora ha insistit que el primer any caldrà fer "sensibilització i pedagogia". "Volem que la ciutadania aprengui, s'informi, pregunti i no s'espanti", ha reblat. De fet, el govern local preveu fer una campanya específica durant la tardor, abans que s'iniciï la ZBE.

Implementació provisional

La Zona de Baixes Emissions entrarà en funcionament de manera gradual. S'iniciarà al desembre de 2025, i només podran accedir-hi els cotxes amb etiqueta C, B, 0 i Eco. Per tant, no podran fer-ho els que no tinguin cap distintiu. Des de l'Ajuntament calculen que són un 25% dels vehicles que hi ha a la ciutat. A partir de 2028, només els 0 i Eco.

Durant el primer any, les persones que estiguin empadronades a la ciutat i que tinguin els vehicles inscrits en un registre podran entrar-hi també. A més, hi haurà algunes excepcions; per exemple persones amb mobilitat reduïda, veïns amb rendes baixes, o els vehicles que tinguin una plaça d'aparcament dins la zona delimitada.

L'ordenança contempla aplicar el reglament sancionador per les ZBE de la Generalitat, però encara no s'han aprovat les tarifes de les multes ni s'ha decidit a partir de quan es començarà a sancionar. El 2028, l'Ajuntament haurà de revisar el funcionament de la ZBE i implementar canvis si calgués.