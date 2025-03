Educadors socials alcen la veu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Desenes de persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça Paeria de Lleida per rebutjar l’assassinat d’una educadora social diumenge passat a Badajoz i denunciar que “l’exposició a situacions de risc és una realitat quotidiana per al col·lectiu”. Els participants van llegir el manifest del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, en el qual van denunciar condicions laborals precàries i van dir que la inestabilitat contractual dels professionals “posa en risc la nostra seguretat i benestar”.

Així mateix, van assenyalar sobrecàrrega de treball i falta de recursos. “És imprescindible un compromís ferm per dotar la nostra professió del marc legal i laboral que garanteixi la nostra seguretat i dignitat professional.” Al matí es van celebrar altres concentracions i minuts de silenci, en els consells comarcals de la Noguera i la Segarra i en centres com el CRAE Torre Vicens. Al campus de la UdL a Cappont, unes 150 persones van reclamar millores per al col·lectiu.