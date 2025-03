Uns 350 lleidatans amb malaltia renal crònica reben un tractament renal substitutori

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Unes 350 persones de la demarcació de Lleida estan incloses al programa de tractament renal substitutori, la meitat de les quals reben diàlisi i la resta estan trasplantades. Són dades que s'han fet públiques aquest dijous coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Ronyó. Enguany la jornada se centra en la detecció de la malaltia renal crònica, amb una prevalença que ha augmentat en els últims anys i que es calcula que afecta el 15% de la població. Sota el lema 'Estan sans els teus ronyons?', durant tota la jornada professionals del Servei de Nefrologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida fan proves de detecció de la diabetis i de la hipertensió arterial, els principals factors de risc de la malaltia renal crònica.

La doctora María Luisa Martín Conde, cap de la secció de Nefrologia de l'Arnau, ha explicat que la prevalença de la malaltia augmenta per l'increment dels factors de risc cardiovascular i per l'envelliment de la població.

La malaltia renal crònica no presenta símptomes fins a uns estadis molt avançats i, per això, la doctora ha destacat la importància de cuidar la salut i de sotmetre's a analítiques que permetin detectar-la a temps. Conde ha explicat que actualment es disposa de fàrmacs que cada cop són més efectius per frenar-ne la progressió.

L'objectiu és evitar que la malaltia s'agreugi i els pacients s'hagin de sotmetre a diàlisi, un tractament "amb un impacte social, econòmic i mediambiental molt important", ha destacat la doctora. Per aquest motiu, la doctora ha recordat la importància de controlar correctament la diabetis i la hipertensió arterial.

Actualment, hi ha 47 pacients que reben diàlisi a l'Arnau, 50 més a domicili, 137 al centre perifèric situat al carrer Enric Granados de Lleida i 11 al Pirineu, alguns dels quals es desplacen a Andorra o a França per proximitat. A més, unes 60 persones de la demarcació estan en llista d'espera per ser trasplantades, segons la doctora Conde.

La cap de Nefrologia de l'hospital lleidatà ha afirmat que l'educació en hàbits saludables des de la infància és la mesura més eficaç de prevenció de la malaltia renal crònica. En prevenció secundària ha explicat que és important detectar-la en la població de risc com persones diabètiques, hipertenses o persones amb antecedents familiars de malaltia renal i edat avançada.