La jornada de dones emprenedores celebra la dotzena edició a Lleida

L’Espai Orfeó de Lleida va acollir ahir la 12a edició de la jornada D&E Dones i Emprenedoria, impulsada per l’ajuntament de Lleida amb l’objectiu de valorar i donar a conèixer el talent i el lideratge femenins del territori com a motor empresarial i social. Durant l’esdeveniment, conduït per la periodista Imma Martos, estaven previstes les intervencions de diferents emprenedores lleidatanes, que van compartir les seues experiències, i un refrigeri.