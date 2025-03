Lleida s'atansarà al mig milió d'habitants en la propera dècada, segons l'Idescat

La població de Lleida experimentarà un increment significatiu durant la pròxima dècada, assolint els 484.695 habitants l'any 2034, el que suposa un augment de 33.202 persones respecte a les xifres actuals. Així ho indiquen les darreres projeccions demogràfiques publicades ahir per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest creixement poblacional es deurà principalment a l'aportació migratòria, ja que el saldo natural entre naixements i defuncions continuarà sent negatiu, amb una pèrdua de 1.181 persones.

Les dades revelen una transformació important en l'estructura demogràfica lleidatana. El grup de població que experimentarà un major creixement serà el de les persones de 65 anys o més, amb un augment previst del 27,5%, arribant als 114.596 habitants el 2034, cosa que representarà el 23,6% del total poblacional. Especialment destacable és l'increment del 23,5% en el segment de majors de 80 anys, mentre que la població centenària es duplicarà fins a arribar als 373 habitants. En contrast, el segment de població de 0 a 15 anys patirà una reducció del 10%, situant-se en 61.340 menors.

Disparitats territorials en l'envelliment poblacional

L'anàlisi per comarques mostra diferències significatives en les tendències demogràfiques. Pel que fa a l'augment de la població de 65 anys o més, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, l'Urgell i Aran superaran la mitjana catalana del 24,4%. Quant a la reducció de població infantil i adolescent (0-15 anys), les comarques que registraran descensos més pronunciats seran l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell i el Solsonès.

Creixement desigual entre comarques

Totes les comarques lleidatanes i Aran guanyaran població durant la pròxima dècada, però amb ritmes diferents. Algunes zones creixeran per sota de la mitjana catalana del 6,8%, com és el cas de l'Alt Urgell, les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell i el Solsonès. Si ampliem la perspectiva fins al 2049, l'Idescat preveu que la província de Lleida assolirà els 514.469 habitants, mantenint la tendència d'augment poblacional gràcies principalment a la migració exterior, mentre la natalitat continuarà disminuint i les defuncions augmentaran com a conseqüència de l'envelliment general de la població.