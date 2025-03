Els Moros i Cristians celebren la seua Diada Festera

Publicat per MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Creat: Actualitzat:

L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida va celebrar ahir la seua tradicional Diada Festera, en la qual es va donar la benvinguda als 21 nous socis de l’entitat i es va reconèixer també els 15 associats que ja sumen 25 anys en actiua l’entitat. Durant la jornada, que es va celebrar al Mercat del Pla de Lleida, es van organitzar diverses activitats, com per exemple tallers de batalles d’espases, percussió, dansa, dibuix per als més petits i un curs per als socis que volen ser caps d’esquadra en la desfilada de Moros i Cristians. Al migdia, va tenir lloc una calçotada de germanor entre tots els assistents i posteriorment hi va haver ball i l’acte institucional.

Així mateix, durant la jornada es van posar a la venda tiquets d’una rifa solidària a la qual l’Associació de la Festa de Moros i Cristians s’ha adherit per recaptar fons i ajudar les bandes de música valencianes que ho han perdut tot a causa de la dana d’octubre de l’any passat. La iniciativa consisteix en el sorteig d’obres d’art que han estat cedides per entitats i particulars. La rifa la promouen les entitats Res Non Verba, Cercle de Belles Arts, Fundació Orfeó Lleidatà i l’Ateneu Popular de Ponent, amb el suport de Moros i Cristians i també de la Federació d’Ateneus de Catalunya. El sorteig serà el 10 d’abril i els tiquets tenen un preu de 5 euros.

Segons assenyalen fonts de l’organització, la proposta de Diada Festera va sorgir per ser un espai de reunió per als membres de l’Associació i, alhora, un punt de trobada per a les persones que es puguin interessar a participar en la Festa de Moros i Cristians, que se celebrarà els propers dies 17 i 18 de maig.