La Caminada de les Dones recapta 5.000 euros

La primera Caminada de les Dones que es va celebrar ahir a la capital del Segrià va recaptar 5.000 euros per a la investigació contra el càncer gràcies a la participació d’un miler de persones. Va ser una festa esportiva, lúdica i solidària per a la igualtat de gènere en la qual es van recórrer prop de 6 quilòmetres amb sortida i arribada als Camps Elisis i un itinerari pel parc de la canalització, la Mitjana i les comportes, l’avinguda Pearson i el pont de Pardinyes. Per garantir la inclusivitat, un centenar de persones en situació de vulnerabilitat van poder disfrutar de la festa de forma gratuïta. També hi va haver zumba, parades amb material esportiu, unflables, batucada i un sorteig entre tots els assistents. A la Caminada va assistir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i les edils Carme Valls, Cristina Morón, Sergi Grimau i Neus Caufapé.