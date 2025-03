Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Les prolongades precipitacions que afecten a gran part d’Espanya des de fa diverses setmanes no només estan alterant la vida quotidiana dels ciutadans, sinó que també estan generant importants conseqüències per a la salut física i mental. Segons un informe recent d’especialistes dels hospitals Vithas Málaga i Xanit Internacional, la falta d’exposició solar, l’augment de la humitat ambiental i les fluctuacions tèrmiques estan provocant principalment desmotivació generalitzada i un increment de les crisis asmàtiques entre la població.

Aquests experts sanitaris han analitzat els efectes d’aquestes condicions meteorològiques adverses en l’organisme i han elaborat una sèrie de recomanacions pràctiques per minimitzar els seus efectes negatius. La situació resulta especialment preocupant per a persones amb patologies respiratòries prèvies, pacients al·lèrgics i aquells més sensibles als canvis ambientals, que estan experimentant un empitjorament significatiu, de les seues condicions habituals.

Impacte psicològic de l’absència prolongada de sol

Quan el mal temps s’estén més enllà de l’habitual, com està passant actualment a nombroses regions espanyoles, és freqüent experimentar sensacions de cansament, falta de motivació i fins i tot estats malenconiosos. La psicòloga Amelia Pascual Lacal, de Vithas Málaga, explica que "la llum natural ens activa i millora el nostre estat d’ànim. Quan la seua exposició es redueix durant llargs períodes, és normal experimentar apatia i una menor energia".

Aquest fenomen es veu agreujat per la impossibilitat de realitzar activitats a l’aire lliure i la tendència a l’aïllament social que solen acompanyar als períodes plujosos prolongats. Les persones més sensibles a aquests canvis poden veure’s especialment afectades, desenvolupant símptomes que recorden al trastorn afectiu estacional, encara que en una versió menys severa.

Per combatre aquests efectes negatius, l’especialista recomana mantenir rutines actives dins de casa, aprofitar al màxim les hores de claredat, fer exercici físic adaptat a espais interiors i fomentar, en la mesura possible, el contacte social encara que sigui a través de mitjans digitals.

També destaca el paper crucial de l’alimentació: "Consumir amb moderació aliments dins d’una dieta equilibrada, com plàtans o xocolate negre, pot contribuir a millorar l’estat d’ànim." Encara que el mal temps influeix inevitablement en el nostre benestar emocional, "petits ajustaments en la nostra rutina diària poden marcar la diferència i ajudar-nos a mantenir l’equilibri", conclou la psicòloga.

Problemes respiratoris agreujats per la humitat ambiental

L’increment de la humitat ambiental derivat de les pluges persistents està tenint conseqüències particularment greus per a les persones amb afeccions respiratòries prèvies. La doctora Natalia González Florido, pneumòloga a Vithas Málaga, adverteix que "els ambients humits afavoreixen la proliferació d’àcars i floridura, dos desencadenants freqüents de crisis asmàtiques."

Aquesta situació resulta especialment problemàtica per als qui pateixen asma o malalties pulmonars cròniques, els símptomes de les quals poden veure’s exacerbats significativament. A més, els constants canvis de temperatura entre espais interiors calefactats i l’exterior fred i humit suposen un factor addicional d’estrès per al sistema respiratori.

L’especialista recomana una sèrie de mesures preventives fonamentals: mantenir una ventilació adequada a les cases (aprofitant les breus pauses en les precipitacions), controlar la humitat mitjançant deshumidificadors si és necessari, i utilitzar filtres d’aire que redueixin la presència d’al·lergògens en suspensió.

"És fonamental que les persones amb malalties respiratòries segueixin els seus tractaments amb regularitat i consultin amb el seu especialista davant de qualsevol empitjorament dels símptomes", recalca la doctora González Florido, emfatitzant la importància de no subestimar els canvis en la condició respiratòria durant aquests períodes.

Al·lèrgies intensificades per la humitat i les pluges primaverals

La doctora Clara Isabel Pérez Padilla, cap del servei d’Al·lergologia del Hospital Vithas Xanit Internacional, confirma que determinats pacients al·lèrgics estan experimentant una agudització dels seus símptomes a causa de l’elevada humitat ambiental.

Coincidint amb l’avaluació de l’especialista en pneumologia, l’al·lergòloga assenyala el significatiu augment en la concentració d’àcars i fongs ambientals que prosperen en condicions d’humitat elevada. Aquests al·lergògens poden desencadenar reaccions més intenses en persones sensibles a ells.

Un fenomen particularment rellevant en aquesta època de l’any és que les pluges prèvies a l’inici de la primavera estan afavorint l’aparició primerenca de gramínies i brosses com la parietària, la qual cosa podria avançar l’inici de la temporada d’al·lèrgies estacionals per a molts pacients.

Tanmateix, l’especialista també apunta un efecte positiu: "Durant aquests dies de pluja, ara al març, se suavitzen els símptomes en pacients amb al·lèrgia a pòl·lens d’aquesta època, principalment el pol·len de xiprer arizònica". Això es deu que la pluja "renta" temporalment l’aire de partícules de pol·len, proporcionant un alleujament momentani als qui pateixen aquest tipus específic d’al·lèrgia.

Efectes en la població infantil i estratègies per a pares

Els nens constitueixen un grup especialment vulnerable als efectes de les pluges continuades. Igual com els adults, poden experimentar alteracions en el seu estat d’ànim a causa de la falta de llum solar, manifestant-se en forma de més irritabilitat, cansament o avorriment.

El doctor José Enrique Sánchez, cap del Servei de Pediatria dels hospitals Vithas Xanit i Vithas Málaga, assenyala que "la pluja limita les oportunitats per jugar a l’aire lliure, la qual cosa pot portar a una disminució de l’activitat física". Aquesta reducció de l’exercici, combinada amb la impossibilitat de realitzar activitats habituals, pot generar frustració i apatia.

No obstant, l’especialista adopta una perspectiva constructiva: "Això pot suposar una oportunitat per fomentar la seua creativitat". El pediatre recomana als pares mantenir una actitud positiva i aprofitar aquests períodes per enfortir els vincles familiars mitjançant activitats compartides.

"És molt important que mantinguem una actitud positiva i puguem aprofitar aquests moments per passar temps de qualitat en família a través de jocs de taula, o organitzant activitats a l’interior de la casa. Això no només mantindrà els nens ocupats, sinó que també estimularà la seua ment", explica el doctor Sánchez.

Entre els seus suggeriments específics, el pediatre recomana "crear un racó de lectura acollidor amb mantes i coixins o involucrar els nens en la cuina, preparant amb ells receptes senzilles." Altres activitats recomanades inclouen organitzar tardes de cine familiars, realitzar exercicis adaptats a espais interiors o promoure activitats artístiques com la pintura o petites representacions teatrals.

Què és el trastorn afectiu estacional?

El trastorn afectiu estacional (TAE) és una forma de depressió que apareix i desapareix seguint un patró estacional. Encara que típicament s’associa amb l’arribada de la tardor i hivern, els períodes prolongats de clima advers com el que està experimentant Espanya poden provocar símptomes similars en persones predisposades.

Aquesta condició està directament relacionada amb la disminució de l’exposició a la llum solar, que altera la producció de melatonina i serotonina, hormones implicades en la regulació del son i l’estat d’ànim. Els símptomes més comuns inclouen fatiga persistent, canvis en els patrons de son, augment de la gana (especialment per carbohidrats), dificultat per concentrar-se i sensació de tristesa o desesperança.

Encara que el que molts espanyols estan experimentant durant aquestes setmanes de pluja continuada no constitueix necessàriament un TAE complet, sí que comparteix mecanismes subjacents amb aquesta patologia, explicant per què els experts de Vithas identifiquen la desmotivació com un dels principals efectes de les condicions meteorològiques actuals.

Com afecten exactament les pluges continuades als pacients asmàtics?

Els pacients amb asma experimenten un empitjorament de la seua condició durant períodes de pluja prolongada per diversos mecanismes. En primer lloc, la humitat elevada facilita la proliferació d’àcars de la pols i espores de floridura, desencadenants comuns de crisis asmàtiques. A més, l’aire humit pot resultar més difícil de respirar per a algunes persones, especialment si ja tenen compromesa la seua funció pulmonar.

Els canvis bruscos de temperatura i pressió atmosfèrica que acompanyen als fronts plujosos també poden provocar constricció bronquial. Finalment, el major temps de permanència en espais interiors augmenta l’exposició a al·lergògens domèstics com pèl de mascotes o productes de neteja, agreujant potencialment la simptomatologia respiratòria.

Quant temps s’ha de prolongar la pluja per afectar significativament l’estat d’ànim?

Encara que existeix variabilitat individual considerable, els estudis suggereixen que períodes de més de 5-7 dies consecutius de precipitacions i cel cobert poden començar a impactar negativament en l’estat anímic de persones sense patologies prèvies. Aquesta afectació es produeix principalment per la reducció a la producció de vitamina D associada a la menor exposició solar, així com per l’alteració dels ritmes circadiaris que regulen el nostre cicle de son-vigília.

Les persones amb tendència prèvia a la depressió o trastorns de l’estat d’ànim poden experimentar efectes negatius en períodes fins i tot més curts, mentre que factors com l’edat, l’activitat física regular i una xarxa social de suport sòlida poden actuar com a protectors davant aquests efectes.