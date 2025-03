La jutge avala l’eutanàsia d’una jove i rebutja l’oposició del pare

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La llarga batalla legislativa per regular l’eutanàsia a Espanya va acabar el 18 de març del 2021 amb l’aprovació de la llei, però ha continuat davant dels tribunals amb la lluita de persones malaltes per poder exercir el seu dret a acabar amb la seua vida, l’última la Noelia, l’eutanàsia de la qual va avalar ahir una jutge. La titular del jutjat contenciós número 12 de Barcelona ha recolzat l’eutanàsia de la Noelia, una jove de 24 anys afectada per una paraplegia que havia rebut llum verda de la Generalitat per a una mort digna després del primer judici celebrat a Espanya per exercir aquest dret.

El pare de la jove, representat pel col·lectiu ultracatòlic Abogados Cristianos, va recórrer davant dels tribunals i va aconseguir paralitzar in extremis la mort assistida de la noia quan ja estava programada, però l’última sentència judicial desestima el seu recurs. Tanmateix, l’advocat de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, que representa el pare d’aquesta jove, va anunciar que presentarà un recurs contra la sentència i sol·licitarà mesures cautelars per impedir que s’executi la mort assistida de la filla. La magistrada coincideix amb el criteri de la Fiscalia i de la Generalitat, que després del judici van demanar que s’autoritzés l’eutanàsia de la Noelia, a l’entendre que era fruit d’una decisió autònoma i que la jove reuneix els requisits legals per a la mort assistida. Això sí, discrepa de la Fiscalia al concloure que el pare de la jove no tenia legitimació per oposar-se a la seua mort assistida, un dret que la jutge limita als casos de menors o persones amb discapacitat. “En el present cas la beneficiària de la prestació és una persona major d’edat, i el seu pare no només no ha promogut cap procediment d’incapacitació, sinó que tampoc no ha aportat cap prova de la presumpta incapacitat”, apunta la jutge, per la qual cosa no creu justificada “la defensa d’un dret personalíssim aliè, com és el dret a la vida”.

Per la seua part, la presidenta de l’associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, Cristina Vallès, va assenyalar que la resolució confirma que demanar l’eutanàsia i morir dignament “és un dret personalíssim, que només correspon a la persona sol·licitadora”. Per tant, per a Vallès, la decisió judicial “deixa fora la possibilitat que una tercera persona pugui opinar i recórrer la teua decisió”.