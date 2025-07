La DGT ho confirma: pots sumar 2 punts extra per al carnet de conduir si compleixes aquest requisit

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ja ha publicat l’ordre que regula els nous cursos de conducció segura i eficient de la DGT que permetran als conductors espanyols incrementar el seu saldo de punts al carnet de conduir. Aquesta mesura voluntària ofereix la possibilitat de sumar 2 punts addicionals, fins un límit màxim de 15, per a aquells conductors que mantinguin un saldo positiu en el moment de realitzar la formació.

La norma estableix dos modalitats de cursos segons el tipus de vehicle: un d’específic per a turismes i un altre per a motocicletes i ciclomotors. En aquest últim cas, se subdivideix en dos variants en funció de l’entorn de conducció: zona urbana o carretera convencional. Cada conductor podrà realitzar com a màxim un curs de cada tipus cada dos anys, la qual cosa suposa una nova eina tant per recuperar punts perduts com per millorar les habilitats al volant dels qui no necessitin l’esmentada bonificació.

¿Sabes que pronto se pondrán en marcha cursos de condución segura y eficiente voluntarios para todos los conductores? Los habrá para 🚗 y para 🏍️, de conducción urbana o #CrtaConvencional. Quienes los completen con éxito sumarán 2 puntos en su permiso. 👉 https://t.co/gy63NxddhZ pic.twitter.com/vm7DdwB24M — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 7, 2025

Requisits i estructura dels cursos de conducció segura

Per poder participar en aquests cursos, els interessats hauran de ser titulars d’un permís de conducció vàlid i en vigor que els habiliti per conduir els vehicles corresponents al tipus de curs triat. A més, serà imprescindible comptar amb un saldo positiu de punts en el moment de la realització, la qual cosa descarta conductors que tinguin el seu permís suspès temporalment.

La formació tindrà una durada mínima de 6 hores lectives que podran distribuir-se en una o dos sessions. Aquesta càrrega formativa es divideix en dos blocs principals: una part teòrica d’almenys 1 hora i 45 minuts, i una formació pràctica de 4 hores i 15 minuts. L’estructura està dissenyada perquè la teoria pugui intercalar-se amb les pràctiques, encara que obligatòriament s’ha d’impartir mitja hora a l’inici del curs i una altra mitja hora al final com a conclusió.

El contingut pràctic es desenvoluparà tant en circuit tancat com en vies obertes a la circulació, permetent als conductors aplicar en situacions reals els coneixements adquirits. Totes les maniobres i exercicis específics per a cada modalitat queden detallats als annexos de l’ordre ministerial.

Objectius i beneficis de la nova normativa

Segons estableix la norma, aquests cursos estan dissenyats amb l’objectiu principal de formar els conductors en diverses tècniques orientades a la prevenció de sinistres viaris. Entre les seues finalitats destaquen preparar el conductor per resoldre situacions de perill, fomentar l’adopció de bones pràctiques a la conducció i conscienciar sobre la importància de l’equipament adequat.

Un aspecte rellevant és que la formació evitarà expressament qualsevol referència a tècniques de conducció esportiva, centrant-se exclusivament en aspectes de seguretat i eficiència. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les polítiques de la Dirección General de Tráfico (DGT) per reduir la sinistralitat a les carreteres mitjançant la formació contínua dels conductors.

L’entrada en vigor d’aquesta normativa es produirà als vint dies de la seua publicació en el BOE, moment a partir del qual els centres autoritzats podran començar a impartir aquests cursos bonificats amb punts.

El sistema de punts del carnet de conduir

El sistema de punts del carnet de conduir a Espanya, implantat el 2006, funciona com un mecanisme de penalització per infraccions de trànsit. Cada conductor parteix amb un saldo inicial de 12 punts (8 per a conductors novells) que pot reduir-se en funció de la gravetat de les infraccions comeses.

Fins ara, la recuperació de punts només podia realitzar-se mitjançant dos vies: el pas del temps sense cometre infraccions o l’assistència a cursos de recuperació total o parcial una vegada perduts tots els punts. Amb aquesta nova normativa, la DGT introdueix un sistema preventiu que permet augmentar el saldo abans d’arribar a situacions límit.

Aquesta mesura complementa altres iniciatives recents com la reforma del Reglament General de Conductors o les campanyes de conscienciació sobre els perills de la distracció al volant, especialment per l’ús de dispositius mòbils.

Qui pot impartir els cursos de conducció segura?

Els cursos hauran de ser impartits per centres autoritzats que compleixin amb els requisits establerts en la normativa, tant en termes d’instal·lacions com de personal docent qualificat. Aquests centres hauran de comptar amb espais adequats per a la formació teòrica i amb circuits que permetin la realització de les maniobres pràctiques en condicions de seguretat.

El professorat haurà d’acreditar formació específica en tècniques de conducció segura i eficient, a més d’experiència en la formació de conductors. La DGT supervisarà la qualitat d’aquests cursos per garantir que compleixen els objectius establerts.

Com afecta aquesta mesura a la seguretat viària?

Els experts en seguretat viària consideren que aquest tipus de formació contínua resulta fonamental per reduir els índexs de sinistralitat. Les estadístiques demostren que molts accidents podrien evitar-se si el conductor disposés de les habilitats necessàries per reaccionar adequadament davant de situacions imprevistes.

Aquests cursos aborden aspectes com l’anticipació, la gestió de riscos, les tècniques de frenada d’emergència o l’estabilitat del vehicle en condicions adverses, elements que no solen treballar-se en profunditat durant la formació bàsica per obtenir el permís de conducció.

A més, la formació en conducció eficient contribueix a reduir el consum de combustible i les emissions contaminants, alineant-se amb els objectius mediambientals i de sostenibilitat promoguts tant a nivell nacional com europeu.