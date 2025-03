Sucar pa amb tomàquet, fer salsa de calçots o beure vi amb porró: influencers promocionen l'enogastronomia catalana

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Una quarantena d'influencers internacionals especialitzats en viatges i gastronomia estan descobrint aquests dies els tresors enogastronòmics de Catalunya amb l'objectiu de promocionar-los a través de les xarxes socials. Des de sucar pa amb tomàquet fins a elaborar salsa de calçots o beure vi amb porró, els creadors de contingut participen en una jornada gastronòmica a Món Sant Benet que forma part d'una estada que els portarà per diversos indrets del país fins dissabte.

L'acció, que s'emmarca en la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, pretén assolir almenys 6 milions d'impactes i 70.000 interaccions a les plataformes digitals, segons ha explicat Arantxa Calvera, directora de l'Agència Catalana de Turisme (ACT). Entre els participants destaquen perfils com Natalie Raymond, una londinenca amb més de 220.000 seguidors a Instagram; Sibylle Codet, bloguera francesa especialitzada en viatges; i Ludmila Danna, que acumula més de 327.000 seguidors al seu compte "Comer en Buenos Aires".

Aquesta iniciativa forma part de les més de 50 accions que l'ACT ha organitzat al llarg de l'any per difondre la cuina catalana arreu del món. "El nostre deure és comunicar les experiències en els formats que cada cop busca més la gent", ha assenyalat Calvera, que ha destacat la importància d'apostar pel turisme enogastronòmic, un perfil de visitant que genera un 20% més de despesa a la destinació que un turista convencional.

Un recorregut per descobrir l'autenticitat catalana

Els creadors de contingut han iniciat el seu viatge a Món Sant Benet, al Bages, escollit com a punt de partida per ser "un epicentre de gastronomia i enoturisme amb la proximitat de Montserrat, Cardona i Manresa, i el bressol de la DO Pla de Bages", segons ha indicat la directora de l'ACT. A partir d'aquest dimecres, els influenciadors emprendran cinc rutes diferents que els permetran conèixer diversos territoris catalans, des de les Terres de l'Ebre fins a l'interior de Girona o la costa de Barcelona.

La majoria dels participants ja havien visitat Barcelona anteriorment, però no s'havien endinsat més enllà de la capital ni tampoc coneixien a fons la gastronomia catalana. "És molt interessant poder descobrir la identitat cultural de Catalunya i d'estar a prop dels productors locals", ha confessat Sibylle Codet. Per la seva banda, Natalie Raymond ha qualificat la cuina catalana de "fantàstica" i ha expressat el seu interès per descobrir "una regió que desconeixia". L'italiana Cristina Puleo ha trobat similituds entre la gastronomia catalana i la italiana, i ha manifestat la seva voluntat d'aprofundir en el coneixement de la nostra cuina.