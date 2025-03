Mapa de l’afecte espanyol: aquestes són les ciutats on més i menys 'carinyo' rebràs en la teua visita

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El caràcter afectuós dels espanyols és mundialment conegut, però un recent estudi ha posat números a aquesta percepció, descobrint importants diferències entre les diferents ciutats del territori nacional. La plataforma educativa Preply ha elaborat una anàlisi sobre les mostres d’afecte a Espanya, revelant quines localitats destaquen per la seua calidesa humana i quins mantenen una actitud més reservada en les seues interaccions quotidianes.

Després d’entrevistar més de 1.500 residents de 20 ciutats espanyoles sobre els seus hàbits afectius, els investigadors han aconseguit traçar un veritable mapa de l’afecte al país. L’estudi no només examina la freqüència amb què els espanyols realitzen 12 tipus diferents de gestos afectuosos com petons, abraçades o carícies, sinó també quant gaudeixen rebent aquestes mostres d’afecte.

Andalusia, terra d’abraçades i somriures: el sud lidera el rànquing d’afecte

Granada s’alça com la ciutat més afectuosa d’Espanya amb una puntuació de 6,6 sobre 10. La calidesa dels granadins, combinada amb la seua rica història i la seua cultura de socialització en espais públics, ha situat a aquesta ciutat andalusa a dalt de tot del podi de l’afecte. No és casualitat que la regió andalusa domini aquest rànquing: Màlaga i Còrdova completen el podi amb puntuacions de 6,5, mentre que Sevilla ocupa el cinquè lloc.

"La tradició andalusa de vida al carrer, el clima que facilita les interaccions socials i una cultura històricament orientada cap al comunitari poden explicar aquests resultats", assenyala Yolanda del Peso, portaveu de Preply a Espanya. "Quatre de les cinc ciutats més afectuoses són andaluses, la qual cosa confirma la percepció popular sobre la calidesa d’aquesta regió."

Santa Cruz de Tenerife es cola entre les més afectuoses en quart lloc, demostrant que el caràcter canari també destaca per la seua proximitat. Els santacruceros no només són afectuosos, sinó que a més figuren entre els espanyols que més agraeixen rebre mostres d’afecte, juntament amb malaguenys i donostiarres.

Les ciutats on el contacte personal és menys freqüent

En l’extrem oposat de l’escala, Alacant es posiciona com la ciutat menys afectuosa d’Espanya amb una puntuació de 5,8. La segueixen Barcelona (5,9) i Las Palmas de Gran Canària (6,0), completant el trio de localitats on les mostres d’afecte són menys habituals. Sant Sebastià i Vigo també apareixen entre les cinc ciutats menys donades al contacte físic i emocional.

"Resulta interessant observar com ciutats turístiques i cosmopolites com Barcelona o Alacant mostren menys tendència al contacte físic", explica Del Peso. "Factors com el ritme de vida accelerat, la influència de visitants internacionals o fins i tot les particularitats culturals i lingüístiques d’aquests territoris poden influir en les dinàmiques d’afecte que desenvolupen els seus habitants".

L’afecte segons les generacions: la Generació Z marca tendència

L’estudi de Preply també ha analitzat les diferències generacionals quant a les mostres d’afecte. Sorprenentment, són els joves de la Generació Z els qui es revelen com els més afectuosos, desmuntant l’estereotip de generació digital i distant. Tanmateix, quan es tracta específicament de petons, els baby boomers prenen la davantera, confirmant que aquesta generació manté viva la tradició dels dos petons com a salutació formal.

"Les noves generacions espanyoles estan redefinint les maneres de mostrar afecte", indica l’informe. "Mentre mantenen el contacte físic tradicional, també han desenvolupat noves expressions de proximitat emocional adaptades al seu context social, que inclouen tant interaccions digitals com presencials."

Els sobrenoms afectuosos: una altra manera de demostrar afecte

El llenguatge també reflecteix les diferències en calidesa entre ciutats. L’ús de sobrenoms afectuosos resulta més comú a Vitòria, Sevilla i Gijón, on els ciutadans fan servir amb més freqüència termes com a "afecte", "cel" o regionalismes locals per adreçar-se als seus éssers estimats i fins i tot a coneguts.

"L’ús de diminutius i apel·latius afectuosos forma part de la idiosincràsia de moltes regions espanyoles", apunta l’estudi. "En algunes zones, aquests termes traspassen l’àmbit familiar i s’integren al comerç local, creant una atmosfera de proximitat que distingeix a aquests llocs."

Les Illes Canàries: la destinació per sentir-se com casa

Per a aquells viatgers que busquen un tracte proper durant les seues vacances, les Illes Canàries emergeixen com la destinació ideal. Els cambrers de Las Palmas de Gran Canària i els botiguers de Santa Cruz de Tenerife són considerats els més afectuosos de tot el país, segons les dades recopilades per Preply.

"L’arxipèlag canari combina la tradicional hospitalitat espanyola amb un ritme de vida que afavoreix l’atenció personalitzada", destaca l’informe. "Això crea una experiència única per als visitants, que sovint destaquen el tracte humà com un dels principals atractius d’aquestes illes."