Boldú Viticultors: Vins que parlen de la terra

La comarca de l'Urgell amaga un tresor enològic que poc a poc es fa un lloc en el panorama vitivinícola català. Boldú Viticultors, un projecte familiar arrelat a Verdú, porta més de quinze anys transformant la manera d'entendre la relació entre la terra, el raïm i el vi, mitjançant pràctiques ecològiques i un profund respecte pel medi ambient.

"Des de fa més de 15 anys treballem amb una agricultura ecològica, sent tan curosos com sigui possible amb l'entorn", expliquen des del celler. Aquest compromís no es limita només a evitar productes químics, sinó que s'estén a una gestió integral dels cultius orientada a la longevitat: "Gestionem els cultius amb l'objectiu que siguin tan longeus com sigui possible, utilitzant una poda respectuosa".

La filosofia de treball de Boldú no és casual. Representa la continuïtat d'una tradició familiar que es remunta a generacions anteriors, quan els avis i besavis dels actuals responsables ja cultivaven vinyes a la zona i elaboraven vi de manera artesanal. Aquesta herència s'ha transformat ara en un projecte modern amb tres objectius ben definits: la sostenibilitat a llarg termini, la valorització del territori i l'elaboració de vins únics que expressin el terroir de la Vall del Corb.

Varietats autòctones: recuperant l'essència vinícola de Verdú

Un dels trets distintius d'aquest projecte vinícola és la seva aposta decidida per les varietats tradicionals. Si bé cultiven diversos tipus de raïm, actualment centren els seus esforços en les varietats més arrelades històricament a la regió: garnatxa negra, carinyena, garnatxa blanca i macabeu. Aquesta decisió no és només romàntica, sinó també qualitativa, ja que segons afirmen, aquestes varietats aporten una qualitat superior als seus vins.

La recuperació de la garnatxa blanca exemplifica perfectament aquesta filosofia. Quan l'any 2012 van decidir plantar aquesta varietat, eren els únics en tot el poble que apostaven per ella, malgrat saber que històricament havia estat molt utilitzada a la zona. Avui, aquesta aposta s'ha traduït en el Ventallola blanc, el primer vi que va elaborar el celler i que va resultar guanyador de la medalla d'or en el prestigiós Concurs de Garnatxes del Món.

"Aquest va ser un moment important perquè ens va donar la confiança que necessitàvem per confirmar que estàvem en el camí correcte", reconeixen els viticultors. El Ventallola blanc destaca per ser un vi fresc, equilibrat i gastronòmic, elaborat amb mínima intervenció per preservar els aromes primaris, amb un 15% envellit en botes i un altre 15% en àmfores.

Una gamma de vins que expressen el territori

El catàleg de Boldú Viticultors, tot i ser concís, ofereix una visió completa de les possibilitats enològiques de Verdú. A més del premiat Ventallola, cal destacar Les Peixeres, un vi blanc elaborat amb macabeu de vinya vella situada en una de les zones més qualitatives de la vila. Aquest raïm, concentrat i aromàtic, es vinifica en bota per obtenir un vi complex i estructurat que, segons els mateixos elaboradors, constitueix "una fantàstica mostra del potencial de la zona".

Completant la gamma trobem el Terrós, un vi negre on predomina la garnatxa negra, elaborat buscant l'equilibri entre fruita, frescor, estructura i elegància. Es vinifica en tines d'acer inoxidable i posteriorment s'envelleix en botes de roure per aconseguir la complexitat desitjada.

Una de les recuperacions més interessants del celler ha estat la tornada a l'envelliment en àmfores de ceràmica, enllaçant així amb la tradició vinícola mil·lenària de la Mediterrània i aportant matisos únics als seus vins.

Arquitectura integrada en el paisatge

El celler de Boldú Viticultors no només destaca pels seus vins, sinó també per la seva concepció arquitectònica. Ubicat a la finca Ventallola, l'edifici presenta línies suaus i un color d'argila que l'integra perfectament en el paisatge circumdant. Es tracta d'un exemple excel·lent de com la funcionalitat i el disseny poden anar de la mà, creant un espai des del qual es pot contemplar la bellesa canviant dels paisatges de l'Urgell.

Aquesta integració amb l'entorn no és casual, sinó que forma part de la mateixa filosofia que guia tot el projecte: el respecte pel territori i la voluntat de formar-ne part de manera harmònica.

Futur: recuperació i innovació

De cara al futur, Boldú Viticultors té plans ambiciosos però coherents amb la seva trajectòria. A curt termini, esperen recuperar més vinyes velles de la zona i continuar experimentant amb diversos materials de vinificació, buscant sempre l'expressió més autèntica del terroir.

Cal destacar la importància dels terrenys d'aquesta part de l'Urgell, que segons els responsables del celler, estan íntimament relacionats amb els productes que se n'obtenen: "La diversitat de sòls ens donen vins amb expressions completament diferents, amb mineralitat, tensió i frescor", valoren.

La viticultura ecològica a Catalunya

El cas de Boldú Viticultors no és aïllat, sinó que forma part d'un moviment més ampli de viticultura ecològica que està guanyant terreny a Catalunya. Segons dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), la superfície de vinya ecològica a Catalunya ha augmentat més d'un 80% en l'última dècada, situant-se actualment en més de 13.000 hectàrees.

Aquest creixement respon tant a una major consciència ambiental dels productors com a una demanda creixent per part dels consumidors, cada cop més interessats en productes elaborats de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Projectes com el de Boldú Viticultors demostren que és possible combinar tradició i innovació, respecte pel medi ambient i qualitat enològica, arrelament local i projecció internacional. Un model que, sens dubte, marca el camí per a la viticultura catalana del segle XXI.