Formen infermers en punció ecoguiada

La seu del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (Coill) va acollir recentment la novena edició del curs d’Identificació, manteniment i cures dels accessos vasculars i introducció a la punció ecoguiada. Es tracta d’una formació dirigida a professionals de la infermeria que volen adquirir competències en la tècnica de la punció ecoguiada, un procediment no invasiu que permet veure de forma clara l’estructura vascular a la qual ha d’accedir l’infermer i, per tant, col·locar l’agulla al lloc més adequat per inserir la via o altres dispositius i així evitar complicacions per al pacient.

El curs va tenir una durada de 12 hores, distribuïdes en quatre sessions tant teòriques com pràctiques, i va anar a càrrec dels infermers Jordi Farrero, Alejandro Bergua i Ferran Padilla, de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.