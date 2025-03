Aquests són els pobles més buscats a Lleida a Google per a una escapada rural

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Quatre pobles de la província de Lleida s’han posicionat entre els més buscats d’Espanya per realitzar escapades rurals, segons revela el recent Estudi de Recerques de Turisme Rural el 2024. La investigació, elaborada conjuntament per Sensació Rural i o10media, analitza detalladament les tendències de recerca a Google relacionades amb destinacions rurals a tot el territori estatal i ofereix un mapa precís de l’interès turístic per localitats amb encant. Arties, Bagergue i Garós, situats a la Vall d’Aran, juntament amb Durro, a l’Alta Ribagorça, representen Lleida en aquest prestigiós llistat.

L’estudi ha monitorat milers de recerques mensuals relacionades amb el turisme rural, revelant patrons d’interès que situen aquests quatre municipis lleidatans com a referents en el panorama nacional. Aquesta tendència reflecteix el creixent atractiu del Pirineu lleidatà com a destinació per als qui busquen desconnectar en entorns naturals privilegiats, amb paisatges de muntanya excepcionals i un ric patrimoni cultural. La Vall d’Aran, amb tres localitats en el rànquing, es consolida com un dels territoris més desitjats pels amants del turisme d’interior a Espanya.

Les joies rurals de Lleida que captiven a Internet

L’anàlisi detallada de les dades revela que Arties, una pintoresca localitat aranesa de tot just 600 habitants, desperta un notable interès entre els potencials visitants. Amb la seua arquitectura tradicional de pedra, els seus carrers empedrats i la seua rica herència cultural, no és estrany que s’hagi convertit en una de les destinacions més buscades per a escapades rurals. L’església romànica de Santa María de Arties, declarada Bé d’Interès Cultural, constitueix un dels seus principals atractius patrimonials.

Per la seua part, Bagergue, considerat el poble situat a més altitud de Catalunya (1.419 metres), destaca per la seua excel·lent conservació arquitectònica, que li ha valgut el reconeixement com un dels nuclis més pintorescos del Pirineu. El seu Museo Eth Corrau, dedicat a les tradicions i l’etnografia aranesa, representa un punt d’interès fonamental per als visitants interessats en la cultura local.

Garós, el tercer representant aranès en la llista, captiva per la seua privilegiada ubicació amb vistes panoràmiques sobre la Vall d’Aran i la seua església de Sant Julià, l’absis romànic dels quals constitueix una valuosa mostra de l’art medieval pirinenc. Aquest petit nucli, de tot just un centenar d’habitants, ha sabut conservar l’essència de l’urbanisme tradicional aranès.

Completant el quartet lleidatà, Durro, a la comarca de l’Alta Ribagorça, es presenta com un tresor per descobrir per a molts internautes. Situat als estreps del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, aquest poble destaca pel seu impressionant patrimoni romànic, encapçalat per l’església de la Nativitat, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO com a part del conjunt romànic de la Vall de Boí.

L’auge del turisme rural en l’era postpandèmia

L’estudi de Sensació Rural i o10media no només identifica les destinacions més buscades, sinó que analitza l’evolució temporal de l’interès pel turisme rural. Els experts assenyalen que després de l’impuls experimentat durant la pandèmia, quan les restriccions de mobilitat internacional i la recerca d’espais oberts i poc massificats van potenciar aquest tipus de turisme, el sector ha aconseguit consolidar el seu atractiu.

La província de Lleida, amb la seua combinació de paisatges d’alta muntanya, patrimoni històric excepcional i oferta gastronòmica basada en productes locals, ha sabut posicionar-se eficaçment en aquest segment turístic en auge. Les quatre localitats destacades comparteixen característiques que resulten especialment atractives per al viatger contemporani: autenticitat, bellesa paisatgística, tranquil·litat i una sòlida oferta d’activitats a l’aire lliure.

Impacte socioeconòmic del turisme rural als pobles lleidatans

El reconeixement d’aquests quatre pobles lleidatans entre els més buscats per a escapades rurals té implicacions significatives per a les seues economies locals. El turisme s’ha convertit en un motor econòmic fonamental que permet fixar població en zones rurals tradicionalment afectades per la despoblació. Segons dades de la Diputació de Lleida, el sector turístic en genera actualment més del 15% del PIB provincial, amb un pes creixent del turisme rural i de naturalesa.

Allotjaments rurals, restaurants amb propostes gastronòmiques basades en productes de quilòmetre zero, comerços locals i empreses d’activitats complementàries es beneficien directament d’aquest interès turístic. L’estudi assenyala que cada visitant que pernocta en entorns rurals lleidatans genera, de mitjana, un impacte econòmic superior als 85 euros diaris, xifra que augmenta considerablement en localitats amb oferta complementària diversificada.

Com arribar a aquests pobles amb encant de Lleida?

Per accedir als tres pobles de la Vall d’Aran (Arties, Bagergue i Garós), la principal via de comunicació és la carretera C-28, que travessa la vall des de Vielha. La distància des de Barcelona és d’aproximadament 300 quilòmetres, mentre que des de Lleida capital suposa un recorregut d’uns 160 quilòmetres. Durant els mesos d’hivern, és recomanable consultar l’estat dels ports de muntanya, especialment el túnel de Vielha, que pot veure’s afectat per condicions meteorològiques adverses.

Quant a Durro, a l’Alta Ribagorça, s’accedeix a través de la carretera L-500 des del Pont de Suert. El trajecte des de Barcelona és d’uns 280 quilòmetres, mentre que des de Lleida capital la distància s’acosta als 140 quilòmetres. Igual com en el cas anterior, durant la temporada hivernal és aconsellable informar-se sobre les condicions de les carreteres d’accés, ja que poden requerir l’ús de cadenes o pneumàtics especials.