‘Recepten’ activitat social per tractar el malestar emocional de 3.600 lleidatans

L’aïllament social, el malestar emocional o la solitud no desitjada poden causar problemes de salut mental que tradicionalment s’han tractat només amb medicaments. El departament de Salut impulsa un programa de prescripcions socials amb el qual ‘recepta’ als pacients activitats comunitàries per substituir els fàrmacs.

Tallers d’art, música o lectura, excursions, ioga, natació i programes de voluntariat són algunes de les activitats que els professionals dels CAP recepten a persones que pateixen aïllament social, malestar emocional o solitud no desitjada amb l’objectiu de reduir-los la medicalització. Durant l’any passat, 3.652 lleidatans (3.077 del pla i 575 del Pirineu) es van beneficiar d’aquest programa de prescripció social. “És molt important tenir un mapatge dels recursos comunitaris”, va explicar la cap territorial de Promoció de la Salut, Teresa Hernandez. Va citar com a exemples activitats que desenvolupen a Lleida les corals i grups de dansa, de dones que passejaran o els grups de lectura que es troben a les biblioteques. “Estem sent capaços de desmedicalitzar patologies de salut mental, cada vegada hi ha més equips d’Atenció Primària que porten a terme prescripcions socials i més pacients que creuen en el programa”, va afegir.

Del total de 3.652 lleidatans atesos, 817 van ser homes i 2.835 dones, més del triple. “És així a tot Catalunya, les dones solen acudir més als CAP manifestant els tipus de símptomes” que es tracten amb la prescripció social, va indicar Hernandez.

El programa es va implantar el 2017, com ja va informar aquest diari, i des d’aleshores no ha fet més que créixer. En efecte, entre el gener del 2022 i el del 2023 van rebre receptes socials 506 lleidatans del pla i 19 del Pirineu, set vegades menys que l’any passat.

Per conèixer els beneficis i millorar la prescripció social, es fa una avaluació del seu impacte i un seguiment continu dels pacients. Sobre això, el 70,2% dels usuaris del pla i el 47,4% del Pirineu reporten una millora del seu benestar emocional, i el 42,2% i el 27,3%, respectivament, una millora del seu suport social.

Hernandez va assistir ahir a la primera jornada de salut comunitària de Lleida en l’Orfeó Lleidatà. Es va destacar que 16.211 persones (12.419 del pla i 3.792 del Pirineu) van participar en alguna de les 2.725 activitats grupals durant el 2024, com xarrades i tallers sobre salut mental, malalties cròniques, activitat física o promoció de la salut sexual. “És la primera jornada de salut comunitària a Catalunya”, va afirmar.

D’altra banda, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, va visitar ahir l’Alt Pirineu per conèixer projectes per combatre la solitud entre les persones grans.

Els CAP de l’Onze de Setembre i de Tremp seran superambulatoris

El departament de Salut va revelar ahir els primers 27 equips d’Atenció Primària de Catalunya que han estat seleccionats per aplicar el model CSIR de Centres de Salut Integral, amb el qual tindran més autonomia i capacitat de gestió amb l’objectiu que els pacients puguin accedir als CAP en un màxim de 48 hores. A Lleida seran dos, el d’Onze de Setembre, a Lleida ciutat, i el de Tremp. No canviaran de nom, sinó de manera de treballar, afirma Salut.

En concret, fomentaran una millor coordinació amb els hospitals, afavorint derivacions més ràpides, i s’enfocaran en els pacients crònics a través de cribratges preventius.

També incorporaran IA per reduir la càrrega administrativa dels professionals i s’inclourà la integració de serveis sanitaris i socials per atendre l’envelliment de la població. Així mateix, mesuraran la satisfacció dels usuaris de forma més immediata i directa.

Els 27 centres formen part dels 116 CAP catalans que es van presentar voluntaris per iniciar una prova pilot que arrancarà a partir del mes d’abril. El març del 2026 s’avaluarà i es treballarà per estendre aquest model, proposat pel comitè d’experts Cairos.