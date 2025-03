Una família de Lleida ven a Wallapop un bus històric del 1957 i l'acaba comprant l'EMT de Madrid

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Una família de Bellpuig va guardar durant anys en un magatzem una autèntica joia històrica, un autobús Leyland Titan de l’any 1957. L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Madrid es va assabentar de la seua existència d’una forma curiosa. Els amos, tres germans que l’havien heretat del seu pare que el va adquirir perquè era aficionat als vehicles clàssics, l’havien posat a la venda en dos plataformes de segona mà, Wallapop i Mil Anuncios, destacant que era ideal per convertir-lo en un food truck. Un empleat de l’empresa municipal de Madrid va veure l’anunci el 2023 i, després de contactar amb els propietaris i anar-lo a inspeccionar en persona a Bellpuig, van acordar comprar-lo per 15.000 euros atès el seu valor històric. El juny de l’any passat el vehicle va ser traslladat fins a les instal·lacions de Fuencarral, on espera a ser restaurat.

Precisament, aquesta setmana l’EMT de Madrid ha anunciat que ha adjudicat la restauració integral del Leyland Titan OPD2/7 a Carrocería y Servicios del Autocar SL amb un termini d’execució de 18 mesos. Entre els anys 50 i 60 del segle passat, el Leyland Titan, de fabricació anglesa, va recórrer molts carrers de la capital madrilenya amb el seu icònic aspecte, ja que té dos pisos. L’EMT en va adquirir un lot de 50 el 1957. Precisament, d’aquest model fins ara només se n’havia pogut conservar un al Museu de l’EMT.

L’objectiu que persegueix l’Empresa Municipal de Transports amb l’adquisició i la restauració d’aquesta segona unitat és que l’aspecte final sigui fidel al model original que va ser donat d’alta a la flota l’any 1958 i que aquest autobús, a més, pugui ser totalment operatiu a la via pública.

La família de Bellpuig tenia l’icònic autobús Leyland Titan sense moure’s des de feia 25 o 30 anys en un magatzem amb molts altres vehicles històrics. L’equip de Patrimoni Històric d’EMT Madrid es va desplaçar fins a la localitat de l’Urgell per poder identificar l’autobús com a model integrant de l’antiga flota municipal de Madrid i fer una valoració preliminar del seu estat. Després de comprovar que el número de bastidor i un altre número de sèrie (684) el vinculaven a la història del transport madrileny, el van adquirir per restaurar-lo i poder exhibir-lo al públic.