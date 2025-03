Una família de Lleida ven a Wallapop un bus històric que viatja de tornada a Madrid

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El que per a una família de Bellpuig era simplement un vehicle antic emmagatzemat durant dècades, ha resultat ser una autèntica joia del patrimoni històric del transport públic espanyol. Un autobús Leyland Titan de 1957 , que portava entre 25 i 30 anys guardat en un magatzem, ha trobat un nou destí gràcies a un anunci a plataformes de segona mà que va canviar el seu rumb per sempre.

De magatzem familiar a peça de museu: la història d'una troballa excepcional

Tres germans de les terres lleidatanes van decidir posar a la venda aquest autobús de dos pisos a través de Wallapop i Mil Anuncios després d'haver-lo heretat del seu pare, un aficionat als vehicles clàssics. A l'anunci destacaven que el vehicle podria ser ideal per convertir-lo en un food truck, sense imaginar el veritable valor històric que amagava aquesta peça única.

La sorpresa va arribar quan un treballador de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Madrid va topar-se amb l'anunci el 2023 i ràpidament va identificar el potencial valor patrimonial del vehicle. Després de contactar amb els propietaris, professionals del departament de Patrimoni Històric de l'EMT es van desplaçar fins a la localitat lleidatana per examinar l'autobús i verificar la seva autenticitat.

L'equip especialitzat va confirmar que es tractava efectivament d'un autèntic Leyland Titan OPD2/7 de fabricació anglesa, identificable pel seu número de bastidor i número de sèrie (684), que el vinculaven directament amb la història del transport públic madrileny. Aquests autobusos de dos pisos van ser icònics als carrers de Madrid durant les dècades dels 50 i 60, quan l'EMT va adquirir un lot de 50 unitats l'any 1957.

Imagen del bus, en restauraciónSEGRE

Un viatge de tornada a les seves arrels per 15.000 euros

Després de la verificació, l'EMT va acordar comprar el vehicle per 15.000 euros, reconeixent el seu incalculable valor històric més enllà del preu de mercat. El juny de 2023, l'autobús va ser traslladat a les instal·lacions de Fuencarral a Madrid, on esperava l'inici del seu procés de restauració.

La importància d'aquesta troballa rau en què, fins ara, l'EMT només havia aconseguit conservar una unitat d'aquest model històric al seu museu. L'adquisició d'aquesta segona unitat representa una oportunitat única per preservar el patrimoni del transport urbà espanyol del segle XX.

Aquesta setmana, l'EMT de Madrid ha anunciat oficialment l'adjudicació del projecte de restauració integral del vehicle a l'empresa Carrocería y Servicios del Autocar SL. El procés tindrà un termini d'execució de 18 mesos, durant els quals es buscarà retornar a l'autobús el seu aspecte original tal com va ser donat d'alta a la flota madrilenya el 1958.

De tribuna de premsa mundial a joia de museu: el capítol català

El més curiós d'aquesta història, però, rau en el capítol català d'aquest vehicle. Entre 1966 i 1986, el circuit de motocròs El Cluet de Montgai va ser escenari de competicions d'alt nivell, incloent-hi el Gran Premi d'Espanya de Motocròs, puntuable per al Campionat del Món de 125 cc a partir de 1975. I precisament allà, l'autobús Leyland va exercir una funció especial .

Un projecte de restauració ambiciós amb vista al futur

L'objectiu del projecte de restauració va més enllà d'una simple recuperació estètica. L'EMT pretén que el vehicle no només recuperi la seva aparença original amb total fidelitat històrica, sinó que també sigui completament funcional i pugui circular per les vies públiques. Aquest ambiciós pla permetrà que noves generacions puguin contemplar en moviment un autèntic símbol del transport urbà de la postguerra espanyola.

Segons fonts de l'empresa municipal, la restauració implicarà un minuciós treball de recuperació de peces originals i fabricació de components que ja no estan disponibles al mercat. Els tècnics hauran de combinar tècniques tradicionals amb solucions modernes per garantir tant l'autenticitat històrica com la seguretat operativa del vehicle.

Aquesta troballa s'emmarca en un creixent interès per la preservació del patrimoni històric del transport públic a Espanya. Diferents ciutats espanyoles estan desenvolupant iniciatives per recuperar i exhibir vehicles històrics que representen l'evolució de la mobilitat urbana al llarg del segle XX.

L'evolució dels autobusos urbans a Espanya

El Leyland Titan és particularment significatiu per representar una època en què els autobusos de dos pisos eren comuns als carrers espanyols, abans que fossin substituïts per models més moderns i adaptats a les noves necessitats de mobilitat urbana.

Durant els anys 50 i 60, aquests vehicles representaven la modernitat en el transport urbà, oferint una major capacitat de passatgers en un moment de creixement demogràfic a les grans ciutats espanyoles. La seva desaparició gradual va marcar el final d'una era en la mobilitat urbana que ara es recupera a través d'iniciatives com aquesta.

Un cop conclosa la restauració, el vehicle s'incorporarà a la col·lecció del Museu de l'EMT, enriquint el patrimoni històric de Madrid i oferint als visitants una visió més completa de l'evolució del transport públic a la capital espanyola des de mitjans del segle XX fins als nostres dies.