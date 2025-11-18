Andorra, sense treballadors a l’expulsar estrangers: l’Entry/Exit deixa fora la meitat de personal de restauració i hoteleria
El nou sistema de control de frontera, en vigor al febrer
La marxa de centenars de treballadors extracomunitaris, entre ells argentins, peruans i colombians, que tenien els seus llocs de treball al Principat d’Andorra i que han abandonat el país davant de l’avanç de la implementació del nou sistema de control a la frontera Entry/Exit System (EES), a partir del proper 2 de febrer, sumat que molts aspirants a un lloc de treball al país per a aquesta temporada d’hivern no compleixen els requisits d’acreditar que no han estat de forma irregular en territori Schengen, deixa sectors com els de la restauració i l’hoteleria sense personal.
Unió Hotelera ha explicat que s’està veient obligada a buscar nous candidats per completar les plantilles de forma exprés. El director de la patronal, Albert Mora, ha divulgat un qüestionari que han fet arribar als seus associats per conèixer l’impacte i recopilar la proporció de llocs de treball “penjats” per les noves condicions d’immigració. L’Entry/Exit System és nou sistema europeu que obliga a un control més estricte a les fronteres de tercers països.
Gran preocupació
Mentre que el balanç que va donar a conèixer la setmana passada el govern del Principat d’Andorra era que la xifra de sol·licituds arribades i denegades per no complir els requisits de l’Entry/Exit era del 23%, les respostes del sector demostren que la meitat dels llocs de treball que es preveien ja coberts han quedat als llimbs. “Existeix una gran preocupació per saber si es podran arribar a cobrir tots els llocs que fan falta”, va afirmar Mora.
Contractació en origen
La patronal aposta per potenciar la contractació en origen. El Govern, per la seua part, pretén estructurar un programa pilot, a partir del primer semestre de l’any vinent, per a la nova arribada controlada de treballadors migrants. Per ser més àgils pretenen fer tota la gestió administrativa de les autoritzacions de manera prèvia a l’arribada a Andorra.
Unió Hotelera ha recordat que els establiments hotelers del país ja tenen experiència a contractar els treballadors als llocs de procedència. La diferència, una vegada quedi consolidat el programa governamental, és que aquests treballadors arribaran al país amb tots els papers llestos.
El departament d’Immigració ha elaborat un document (consultable a www.immigracio.ad), per aclarir als treballadors afectats si estan o no en situació regular a l’espai Schengen. La patronal hotelera ha sol·licitat també “un bon acord” perquè no hi hagi impacte en la mobilitat.
Inici de la temporada d’esquí per al 5 de desembre
Les estacions d’esquí andorranes de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís preveuen començar la temporada el pròxim 5 de desembre, si les condicions meteorològiques ho permeten. Fins al 6 d’abril del 2026, data en què han fixat el tancament, preveuen aconseguir unes vendes de 2,5 milions de dies d’esquí, un volum que superaria en 180.000 usuaris respecte a la campanya de l’hivern passat.
Als camps de neu del Principat, agrupats sota el paraigua de Grandvalira Resorts i que sumen fins a 308 quilòmetres, s’ha fet una inversió de 39 milions d’euros, un 86 per cent més respecte a la temporada 2024-25. Les millores en la producció de neu han comptat amb un pressupost d’11 milions i també destaca l’aposta per la digitalització i la intel·ligència artificial. El sector confia en el canvi de temps anunciat. Així mateix, des de Grandvalira Resorts van explicar que 2.230 treballadors, del total de 2.800 del complex, són temporers. En aquest sentit van assegurar que l’entrada en vigor de l’Entry/Exit tindrà un impacte “significatiu” en el personal de restauració. Així mateix van afirmar que podria suposar que alguns punts no puguin obrir per falta de treballadors.