El bus històric que una família de Lleida va vendre per Wallapop a Madrid va ser llotja dels mundials de motocross

En el món dels vehicles clàssics, poques troballes resulten tan sorprenents com la d'un autobús Leyland Titan de l'any 1957 que ha romàs ocult durant gairebé tres dècades en un magatzem de Bellpuig (Urgell). Aquest emblemàtic vehicle de dos pisos, que va recórrer els carrers de Madrid a mitjan segle XX, va tenir una segona vida ben curiosa al circuit de motocròs de Montgai abans de desaparèixer del radar públic.

La història d'aquest autobús va donar un gir inesperat quan, el 2023, tres germans propietaris del vehicle —que l'havien heretat del seu pare, un apassionat dels vehicles històrics— van decidir posar-lo a la venda a través de plataformes de segona mà com Wallapop i Mil Anuncios. Curiosament, el van anunciar com a candidat ideal per a una food truck, sense ser plenament conscients del tresor històric que posseïen.

La fortuna va voler que un treballador de l'Empresa Municipal de Transports ( EMT ) de Madrid descobrís l'anunci i identifiqués ràpidament el vehicle com un dels 50 autobusos Leyland Titan que l'empresa va adquirir l'any 1957. Fins aleshores, només se'n conservava un exemplar al Museu de l'EMT madrileny, fet que convertia aquesta troballa en una peça d'incalculable valor patrimonial.

De tribuna de premsa mundial a peça de museu

L'extraordinari d'aquesta història, però, rau en el capítol català d'aquest vehicle. Entre 1966 i 1986, el circuit de motocròs El Cluet de Montgai va ser escenari de competicions d'alt nivell, inclòs el Gran Premi d'Espanya de Motocròs, puntuable per al Campionat del Món de 125 cc a partir de 1975. I precisament allà, l'autobús Leyland va exercir una funció ben especial.

El bus, premsa a dins, al circuit de motocròsAJUNTAMENT DE MONTGAI

"Allà hi havia la premsa, sobretot internacional perquè eren campionats del món, que miraven i feien les connexions, com passa als camps de futbol que hi ha un espai tancat per als que fan retransmissions", explica Jaume Gilabert, alcalde de Montgai. A l'exterior del vehicle es podia llegir: 'La millor tribuna dels mundials' juntament amb un anunci de Thomson amb el lema 'El campió del vídeo'.

L'autobús, aparcat al costat del la línia de sortidaAJUNTAMENT DE MONTGAI

Després de l'etapa daurada del circuit, que va entrar en declivi a finals dels anys 80, l'autobús va passar a formar part de la col·lecció privada de la família de Bellpuig, on ha romàs immobilitzat entre 25 i 30 anys, conservant-se sorprenentment bé malgrat el pas del temps.

El retorn a Madrid i el projecte de restauració

Després d'identificar l'autobús mitjançant el número de bastidor i una altra sèrie numèrica (684) que el vinculaven inequívocament a la flota històrica madrilenya, l'EMT va negociar amb els propietaris i va acordar comprar-lo per 15.000 euros. El juny de 2023, el vehicle va ser traslladat a les instal·lacions de Fuencarral, a Madrid, on ha esperat pacientment la seva restauració.

Aquesta setmana, l'EMT de Madrid ha anunciat l'adjudicació de la restauració integral del Leyland Titan OPD2/7 a l'empresa Carrocería y Servicios del Autocar SL, amb un termini d'execució de 18 mesos. L'objectiu de l'empresa municipal no és només exhibir el vehicle restaurat, sinó recuperar-lo fins al punt que pugui tornar a ser completament operatiu a la via pública, respectant al màxim l'aparença original que tenia quan va ser donat d'alta a la flota l'any 1958.

Aquest projecte de restauració representa una inversió significativa en la preservació del patrimoni del transport públic espanyol, i convertirà aquest autobús en una de les poques unitats d'aquest model que es conserven funcionals a tot Europa.

El circuit de Montgai: esplendor i caiguda d'un referent del motocròs

El circuit El Cluet de Montgai va ser durant dues dècades un dels principals escenaris del motocròs català i espanyol. La seva època daurada va coincidir amb els anys en què el Gran Premi d'Espanya de la categoria de 125cc es disputava en aquest traçat lleidatà, convertint-lo en cita obligada per als millors pilots mundials.

Després d'un llarg període d'abandonament, l'any 2008 l'associació Amics del Motocròs va intentar recuperar l'activitat al circuit, organitzant algunes competicions i entrenaments que van recordar, encara que fos breument, els temps gloriosos d'aquest traçat. Tanmateix, mai no va recuperar la rellevància internacional que havia tingut anteriorment.

Paradoxalment, mentre el circuit queia en l'oblit, un dels seus elements més emblemàtics —l'autobús que servia de tribuna per a la premsa— ha aconseguit sobreviure i ara està a punt d'iniciar una nova vida com a peça museística a la ciutat on va començar els seus dies.