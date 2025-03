Hisenda ho confirma: tornarà 1.200 euros en la declaració de la Renda als qui compleixin aquest requisit

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària donarà el tret de sortida a la campanya de la Renda 2024 dimecres vinent 2 d’abril , quan els contribuents podran començar a presentar les seues declaracions telemàticament. Una data marcada en roig per a milions d’espanyols, especialment per a aquells que poden beneficiar-se de deduccions significatives, entre les quals destaca una ajuda de fins 1.200 euros destinada principalment a mares treballadores amb fills menors de tres anys.

Per a molts contribuents, conèixer les deduccions aplicables marcarà la diferència entre haver de pagar a Hisenda o rebre una devolució. L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha establert diverses bonificacions fiscals, tant d’àmbit estatal com autonòmic, que poden reduir considerablement la factura fiscal o fins i tot generar devolucions més abundants per als qui compleixin determinats requisits.

Aquesta deducció de 1.200 euros resulta especialment interessant ja que, segons confirma Hisenda a través del seu portal web, pot aplicar-se independentment del resultat de la declaració: tant si és a pagar (quota diferencial positiva), com si és a tornar (quota diferencial negativa) o si el resultat és zero. No obstant, no tots els contribuents poden accedir a aquest benefici fiscal.

Qui pot optar a la deducció de 1.200 euros en la declaració?

L’anomenada "Deducció per maternitat" està dirigida específicament a dones que tenen fills menors de tres anys, ja siguin biològics, adoptats o en règim de tutela, sempre que tinguin dret al mínim per descendents. A més, han de complir alguna d’aquestes condicions laborals:

En el moment del naixement del menor, la mare ha de percebre prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció per atur, o bé estar donada d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

En qualsevol moment posterior al naixement, és necessari estar donada d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, havent cotitzat un mínim de 30 dies.

És important destacar que existeix una incompatibilitat: aquesta deducció no pot aplicar-se simultàniament amb el complement d’ajuda per a la infància de l’ingrés mínim vital, tret que s’hagués tingut de dret aquest últim abans de l’1 de gener de 2023. Per tant, si algun dels progenitors percep l’esmentat complement, no podrà beneficiar-se d’aquesta deducció fiscal.

Casos especials on també s’aplica la deducció

Encara que la deducció està principalment orientada a mares treballadores, la normativa preveu altres supòsits en els quals diferents persones poden beneficiar-se d’aquesta ajuda:

Quan ambdós progenitors són del mateix sexe, ja siguin dos homes adoptants, dos dones (una mare biològica i una altra adoptant, o dos mares adoptants).

El pare o tutor pot acollir-se a aquesta deducció en cas de mort de la mare.

També correspon al pare o tutor quan la guarda i custòdia del menor li hagi estat atribuïda de forma exclusiva.

Quant a la quantia, l’import màxim de la deducció és de 1.200 euros anuals, encara que es calcula proporcionalment al nombre de mesos del període impositiu posteriors al moment en què es compleixen els requisits exigits. Com ja s’ha esmentat, aquesta deducció no serà aplicable si algun dels progenitors rep el complement d’ajuda a la infància de l’ingrés mínim vital.

La importància de les deduccions a la campanya de la Renda

Les deduccions fiscals constitueixen un dels aspectes més rellevants a tenir en compte durant la campanya de la Renda, ja que poden suposar un estalvi considerable per als contribuents. En el cas concret de la deducció per maternitat, els 1.200 euros representen una quantitat significativa, especialment per a famílies amb recursos limitats.

L’AEAT posa a disposició dels contribuents diferents canals per resoldre dubtes sobre aquestes i altres deduccions. Encara que la presentació telemàtica comença el 2 d’abril, per als qui prefereixin l’atenció telefònica o presencial hauran d’esperar una mica més, segons el calendari establert per l’Agència Tributària.

És recomanable que els potencials beneficiaris d’aquesta deducció recopilin tota la documentació necessària per acreditar la seua situació, com certificats de naixement o adopció, documents que acreditin la situació laboral i, en el seu cas, resolucions judicials sobre guarda i custòdia.

Com s’aplica la deducció a la pràctica?

A efectes pràctics, aquesta deducció per maternitat pot aplicar-se de dos formes diferents:

De manera anticipada: sol·licitant a l’Agència Tributària l’ abonament de 100 euros mensuals per cada fill menor de tres anys mitjançant el model 140.

En la declaració anual de l’IRPF: aplicant la deducció corresponent en presentar la declaració de la Renda.

Si s’ha optat per l’abonament anticipat, en la declaració anual s’haurà de regularitzar l’import percebut, la qual cosa podria suposar haver de tornar part del cobrat si no es tenen dret a la totalitat de la deducció, o rebre una quantitat addicional en cas contrari.