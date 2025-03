Calendari de la declaració de la renda 2024-2025: dates clau

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El dimecres 2 d’abril arranca oficialment la campanya de la declaració de la renda 2024-2025. Els contribuents tindran fins el 30 de juny per presentar les seues declaracions i regularitzar la seua situació amb l’Agència Tributària respecte a l’activitat econòmica realitzada durant l’exercici 2024. En comparació amb l’any anterior, el fisc ha decidit avançar un dia l’inici de la campanya, que el 2024 va començar el 3 d’abril.

Per complir les seues obligacions fiscals, els contribuents podran accedir a través de la pàgina Renda WEB o l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària. Serà necessari explicar amb un certificat digital DNIE o Cl@ve PIN per accedir a l’esborrany de la declaració. En cas de no disposar de cap d’aquestes opcions, s’haurà de sol·licitar un número de referència. Una vegada obtingut l’esborrany, el contribuent haurà de revisar minuciosament totes les dades sol·licitades per Hisenda abans de presentar-lo, tenint en compte que aquests poden variar en funció de la comunitat autònoma de residència.

Encara que el termini oficial per presentar la declaració de la renda finalitza el 30 de juny, existeix una sèrie de dates clau a tenir en compte per realitzar el tràmit per telèfon o de manera presencial:

Dates destacades de la campanya de la Renda 2024-2025

- 2 d’abril de 2025: Inici del termini per sol·licitar l’esborrany i presentar la declaració per Internet.

- 6 de maig de 2025: Obertura del termini per sol·licitar cita prèvia i presentar la declaració per via telefònica.

- 29 de maig de 2025: Inici del termini per sol·licitar cita prèvia i realitzar la declaració de forma presencial.

- 2 de juny de 2025: Començament del període per presentar la declaració de manera presencial.

- 25 de juny de 2025: Últim dia per presentar la declaració per Internet si el resultat és a ingressar amb domiciliació en compte.

- 27 de juny de 2025: Data límit per sol·licitar cita prèvia i realitzar la declaració per telèfon o presencialment.

- 30 de juny de 2025: Final del termini per presentar la declaració de la renda per qualsevol via.

Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?

Amb caràcter general, estan obligats a presentar la declaració aquells contribuents els ingressos anuals dels quals superin els 22.000 euros procedents d’un únic pagador, o els 14.000 euros si procedeixen de diversos pagadors. No obstant, existeixen excepcions i casos particulars recollits en la normativa fiscal.

Com puc obtenir l’ esborrany de la meua declaració?

L’esborrany de la declaració pot obtenir-se a través de la pàgina web de l’Agència Tributària o mitjançant la seua aplicació mòbil. Per accedir, és necessari disposar d’un certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve PIN. També pot sol·licitar-se el número de referència que permet la seua descàrrega.

Quina documentació és necessària per realitzar la declaració?

Per realitzar la declaració de la renda és imprescindible comptar amb tota la documentació relativa als ingressos obtinguts durant l’exercici, així com aquella que justifiqui les deduccions i exempcions aplicables. Entre d’altres, s’inclouen el certificat de retencions, els rebuts de lloguer, les factures de despeses deduïbles o els justificants de donatius realitzats.