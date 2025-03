Els Margeners de Guissona inicien temporada castellera amb la Diada del Local

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Després d’obrir la temporada diumenge passat a Santpedor, els Margeners de Guissona, entitat que va nàixer el 2007, va celebrar ahir la Diada del Local, que cada any té lloc al voltant de Sant Josep. En aquesta ocasió, la colla castellera de la Segarra va comptar amb els Castellers de Lleida, la Colla Jove de l’Hospitalet i els Castellers de l’Adroc de Sant Andreu de la Barca i Pallejà, com a colles convidades. El cap de colla, Òscar Garrós, va explicar que els de Guissona comencen la nova temporada “il·lusionats” i amb “moltes ganes” de consolidar la gamma de 7, de fet ahir van fer el primer de l’any a la plaça del Bisbe Benlloch de Guissona. Garrós va assegurar que en aquests moments la salut dels Margeners és “molt bona” ja que “hem recuperat bona part de la massa”. Després de la pandèmia, l’entitat, com va passar en moltes d’altres, va quedar molt tocada però a poc a poc s’ha pogut recuperar la massa social i en l’actualitat són més d’un centenar de persones.

Els Margeners, amb la seua camisa marró, van començar la Diada del Local amb un pilar de dol en record de la seua companya Núria, que va morir a començaments d’any, a què van seguir dos pilars de quatre. En la primera ronda, la colla de Guissona va descarregar el seu primer 3 de 7 de la temporada; en la segona, un 5 de 6; en la tercera, un 4 de 6 amb agulla, i va acabar de nou amb dos pilars de quatre. Els Castellers de Lleida van oferir dos pilars de 4, un 3 de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Una vegada va acabar l’exhibició castellera, la Diada del Local va continuar a ritme de txaranga amb Trinxaranga, un sopar popular a base de cócs, l’animació d’El Pla Desendreça i, per culminar la jornada, música enllaunada.