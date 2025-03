Comença el judici contra Gérard Depardieu per agressions sexuals en un rodatge el 2021

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

El Tribunal de París ha començat aquest dilluns el judici contra l’actor francès Gérard Depardieu per presumptes agressions sexuals comeses contra dos dones en un rodatge el 2021, un procés que havia de celebrar-se l’octubre passat però que l’intèrpret va aconseguir ajornar per raons de salut.

El judici, que ha suscitat un gran enrenou mediàtic i concentracions feministes a les portes dels tribunals per demostrar suport a les víctimes, va començar a les 13.45 (12.45 GMT), amb 15 minuts de retard respecte a l’hora prevista, i s’ha de prolongar almenys fins demà.

Depardieu, de 76 anys i sobre el que pesen nombroses acusacions d’agressions sexuals a més de les quals s’examinen en aquest primer judici, s’ha presentat amb uns 20 minuts d’antelació, vestit amb un vestit i camisa negres, i no ha fet declaracions a l’entrada.

Sí que ho ha fet el seu advocat, Jérémy Assous, per subratllar que en la vista "es confrontaran totes les acusacions amb la realitat" i es demostrarà que les versions de les víctimes "són mentideres".

Les demandants en aquest procés són una decoradora i una assistent de realització de la pel·lícula 'Les volets verts' (Jean Becker), que van denunciar haver estat víctimes d’agressions sexuals, assetjament sexual i ultratges sexistes durant el rodatge del film.

Els seus advocats, a l’avantsala de la vista, van denunciar una estratègia "violenta i difamatòria" cap a les víctimes per part de la defensa.

El procés estava inicialment programat a finals d’octubre, però la defensa de Depardieu va al·legar que l’actor, encara que desitjava ser present, no podia exercir el seu dret a anar-hi per problemes de salut i va presentar llavors un certificat mèdic.

En concret, els advocats de l’actor van al·ludir a problemes de diabetis i de tensió arterial descontrolats a causa de l’angoixa per la proximitat del judici. El tribunal va encarregar exàmens independents en els següents mesos i es va fixar com a nova data el 24 de març.

En aquests nous controls mèdics se li va declarar apte per comparèixer, encara que amb una sèrie d’adaptacions, i en particular que les audiències no hauran de sobrepassar les 6 hores de durada, amb pauses intermèdies.

Depardieu, amb una carrera d'uns 250 títols de cine i televisió, entre els quals figuren 'Cyrano de Bergerac, '1900', 'Le dernier métro' o 'Danton', ha estat una icona de la cultura francesa i un dels rostres més famosos del cine francès a nivell internacional.

Però aquesta imatge s’ha vist afectada en els últims anys amb l'allau d’acusacions de dones que diuen haver estat víctimes d’agressions de caràcter sexual, la qual cosa inclou denúncies per violació.

Algunes es remunten a diverses dècades i, de fet, algunes de les acusacions que es van formalitzar han estat arxivades per la prescripció dels fets denunciats.

Entre les més greus hi ha la denúncia per violació el 2018 a l’actriu Charlotte Arnauld -que ha anat aquest dilluns a la vista per mostrar públicament el seu suport a les víctimes de 'Les volets verts’- dins d’una causa en la qual Depardieu està inculpat i per la qual la Fiscalia ha demanat que torni a asseure’s al banc dels acusats.

Depardieu també va ser denunciat a Espanya per la periodista i escriptora espanyola Ruth Baza, per una suposada violació comesa el 1995 quan va anar a París a entrevistar l’actor.