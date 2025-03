Nou mural a Ponent per visibilitzar les internes

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

Un dels murs exteriors del Centre Penitenciari Ponent de Lleida llueix des d’ahir un mural per visibilitzar i desestigmatitzar les dones internes. Es tracta d’una iniciativa emmarcada en el projecte fotogràfic Traspassant l’objectiu, impulsat per la Fundació Setba, en el marc de les activitats de commemoració del 8M. A través de la iniciativa, dotze internes van cursar una formació sobre fotografia impartida per l’artista lleidatana Iolanda Sebé i la professora de l’escola municipal d’art Leandre Cristòfol Íngrid Bosch. “La cultura pot donar una segona oportunitat i transformar col·lectius vulnerables com les dones preses, que solen ser les més invisibilitzades als centres penitenciaris”, va apuntar ahir Cristina Sampere, la directora de la Fundació Setba, una entitat cultural amb valor social.