Un petit municipi de la província de Lleida s’ha colat entre les destinacions més hospitalàries d’Espanya per disfrutar de la Setmana Santa, segons una recent anàlisi d’Airbnb. Tarrés, conegut per la seua arquitectura tradicional catalana i el seu entorn privilegiat entre vinyes i camps agrícoles, ocupa el vuitè lloc en una classificació que premia la calidesa i atenció dels amfitrions locals cap als visitants, especialment famílies que busquen experiències autèntiques allunyades del turisme massificat.

Amb l’arribada de la Setmana Santa, primera gran oportunitat vacacional de l’any per a moltes famílies, creix l’interès per destinacions que ofereixin no només paisatges atractius o patrimoni cultural, sinó també una experiència més propera i personal. Segons les valoracions recopilades per la plataforma d’allotjaments, els viatgers destaquen especialment aquells llocs on els amfitrions són descrits com "acollidors", "atents" i "de gran ajuda", convertint l’estada en una experiència memorable més enllà del simple allotjament.

La selecció inclou un total de 10 localitats repartides per diferents comunitats autònomes, amb especial protagonisme per a Catalunya, que col·loca cinc dels seus pobles entre els més valorats per la seua hospitalitat. Juntament amb Tarrés, apareixen Sant Llorenç d’Hortons i El Brull a Barcelona, que ocupen els dos primers llocs del rànquing, a més de La Quart (7è) també a la província de Barcelona.

Els 10 pobles més acollidors segons Airbnb

El rànquing elaborat per la plataforma d’allotjaments està encapçalat per Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), un tranquil poble català envoltat de naturalesa que s’ha guanyat la primera posició gràcies al seu ambient acollidor i familiar. El segueix El Brull (Barcelona), petita localitat situada al Parc Natural del Montseny amb tot just 300 habitants, que ofereix un entorn ideal per a activitats a l’aire lliure en un impressionant paisatge muntanyós.

Andalusia també destaca amb dos representants: Dudar (Granada), ubicat en plena Sierra Nevada i conegut per les seues vistes panoràmiques i arquitectura tradicional andalusa; i Laujar de Andarax (Almeria), un poble de les Alpujarras envoltat d’oliveres i vinyes que conserva l’essència de la vida rural andalusa a les seues característiques cases blanques.

Castella i Lleó apareix representada per Aldealuenga de Pedraza (Segòvia), un encantador poble amb carrers empedrats i cases de pedra, mentre que Aragó compta amb dos localitats: San Mateo de Gallego (Saragossa), caracteritzat per la seua rica herència agrícola, i Biota (Saragossa), ideal per explorar els paisatges rurals aragonesos.

Completen la llista La Quart (Barcelona), conegut pel monestir romànic de Sant Pere de la Portella, i Los Molinos (Madrid), encantadora localitat de la Serra de Guadarrama que representa la Comunitat de Madrid en aquest exclusiu rànquing.

Tarrés : un tresor rural en terres lleidatanes

Situat a la comarca de les Garrigues, Tarrés és un petit municipi que amb prou feines supera el centenar d’habitants però que atresora un important patrimoni cultural i natural. El seu nucli urbà, de marcat caràcter tradicional català, conserva l’essència dels pobles rurals amb carrers estrets i cases de pedra que conviden a passejar sense pressa. Malgrat la seua reduïda mida, aquest poble ofereix diversos punts d’interès històric i paisatgístic que el converteixen en una visita recomanable.

Entre els atractius patrimonials destaca l’església de Sant Pere, un edifici d’estil barroc i neoclàssic que és el centre religiós del municipi. A més, el Forn de la Vila, un antic forn comunal restaurat, permet conèixer el sistema tradicional d’elaboració del pa. El recorregut pel poble també convida a descobrir els antics safarejos i fonts, així com els carrers empedrats i les cases de pedra que conserven l’essència rural.

L’entorn natural de Tarrés és un altre dels seus grans atractius. Les rutes de senderisme entre boscos, camps d’ametllers i oliveres permeten disfrutar d’un paisatge típic de Les Garrigues. A més, la proximitat amb la Serra de la Llena ofereix opcions per a caminades més exigents i panoràmiques espectaculars de la comarca.

A Tarrés, Airbnb recomana allotjar-se a la casa rural Els Cups de Cal Paris. Aquesta casa, que conserva l’essència de la tradició amb elements rústics ofereix un ambient càlid i acollidor per als visitants que busquen desconnexió i contacte amb la natura.

Situada just al mig del poble, Els Cups de Cal París destaca per la seua arquitectura de pedra i les seues comoditats modernes, combinant història i confort. És una opció ideal tant per a parelles com per a famílies o grups que volen explorar la comarca de les Garrigues i disfrutar del turisme rural.

La inclusió de Tarrés en aquesta selecció d’Airbnb posa de manifest el creixent interès pel turisme rural i d’interior, especialment en dates com a Setmana Santa, quan molts viatgers busquen alternatives a les destinacions més massificades de costa. Aquest tipus de reconeixements contribueix a més a dinamitzar econòmicament zones rurals que, com Tarrés, troben en el turisme sostenible una via per combatre la despoblació.

Què busquen les famílies en les seues escapades rurals?

Segons les dades recollides per la plataforma d’allotjaments, les famílies espanyoles valoren cada vegada més aspectes com l’autenticitat, la tranquil·litat i el contacte directe amb la cultura local quan planifiquen les seues escapades vacacionals. La possibilitat de desconnectar del ritme frenètic de les grans ciutats, juntament amb experiències personalitzades facilitades per amfitrions locals coneixedors del seu entorn, són factors determinants en l’elecció de la destinació.

Els allotjaments ben valorats solen destacar per oferir no només espais confortables, sinó també recomanacions personalitzades sobre activitats, restaurants i llocs d’interès que normalment no apareixen en les guies turístiques convencionals. Aquest valor afegit resulta especialment apreciat per les famílies amb nens, que busquen propostes adaptades a totes les edats.

Com ha elaborat Airbnb aquest rànquing?

Per confeccionar aquesta llista de les destinacions més acollidores, Airbnb ha analitzat les valoracions i comentaris deixats per viatgers que han gaudit d'estades en diversos pobles espanyols. L’estudi ha prestat especial atenció a aquelles localitats on els hostes van destacar expressament l’hospitalitat dels seus amfitrions, utilitzant termes com "acollidor", "atent" o "servicial" en les seues ressenyes.