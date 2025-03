Si rentes les tovalloles a 30 o 40 graus, estàs cometent un error

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Molts usuaris se serveixen de programes automàtics a les seues rentadores per netejar peces com tovalloles o barnussos, ja sigui per comoditat o per estalviar a la factura elèctrica. Tanmateix, aquesta pràctica habitual podria estar comprometent la higiene d’aquests tèxtils. La majoria d’usuaris selecciona aquests programes sense coneixement específic sobre les necessitats de cada tipus de teixit, el que pot derivar en problemes de neteja i higiene a mitjà termini.

La selecció del programa de rentat constitueix un dels passos més determinants per aconseguir resultats òptims. No es tracta simplement d’aclarir la roba i acabar el procés. En el cas específic de les tovalloles, resulta fonamental prevenir la proliferació de bacteris i assegurar una higiene adequada. A més, cada teixit requereix una cura particular, per la qual cosa la temperatura del cicle de rentat es converteix en un factor decisiu per a la seua correcta neteja i manteniment.

Segons indiquen els especialistes en bugaderia, les tovalloles s’han de rentar a temperatures superiors a 60 graus. Rentar-les per sota d’aquest llindar constitueix un error freqüent. Nombrosos usuaris fan servir cicles de 30 o 40 graus, temperatures insuficients per eliminar per complet els bacteris acumulats. Aquesta pràctica pot ocasionar olors desagradables i fins i tot irritacions cutànies en utilitzar aquestes tovalloles aparentment netes.

La importància de triar el programa adequat per a cada tipus de teixit

Per a la gran majoria de la població, el desconeixement sobre els diferents programes de les rentadores modernes és la norma habitual. Alguns cicles resulten més o menys comprensibles gràcies als seus noms descriptius, però en altres casos, els beneficis i avantatges per a cada tipus de teixit poden resultar confusos: cotó, seda, llana, sintètics... cada cicle compleix una funció específica adaptada a les característiques de cada material.

En seleccionar els programes de rentat, no només cal considerar el tipus de teixit, sinó també la temperatura de l’aigua. Alguns programes estan dissenyats per ser econòmics, certament, però no sempre garanteixen una neteja adequada, especialment en teixits que absorbeixen gran quantitat d’humitat com és el cas de les tovalloles.

Un rentat a baixa temperatura pot resultar insuficient per eliminar les restes de sabó, cremes corporals, cèl·lules mortes i altres residus que s’acumulen a les tovalloles amb l’ús diari. Aquests elements, combinats amb la humitat característica dels banys, creen un ambient propici per a la proliferació de bacteris i fongs.

Consells pràctics per rentar correctament les tovalloles

Per mantenir les tovalloles en òptimes condicions tant a nivell higiènic com de durabilitat, els experts recomanen seguir aquestes pautes:

Rentat separat: És fonamental rentar les tovalloles per separat, evitant barrejar-les amb altres peces . Això no només prevé el traspàs de fibres a altres peces , sinó que també permet aplicar el tractament específic que necessiten.

Separació per colors: Sempre que sigui possible, convé separar les tovalloles per colors, prestant especial atenció a les blanques per evitar que adquireixin tonalitats indesitjades.

Detergent adequat: És recomanable utilitzar un detergent que combini eficàcia netejadora amb suavitat per no danyar les fibres. Els detergents específics per a tovalloles solen contenir agents antibacterians que complementen l’acció de la temperatura.

Temperatura òptima: El més important és rentar les tovalloles a 60 graus com a mínim. Aquesta temperatura garanteix l’eliminació de bacteris i àcars sense comprometre excessivament la integritat de les fibres.

Assecatge correcte: Si es disposa d’assecadora, convé utilitzar un programa específic per a tovalloles. Això no només millorarà la seua suavitat, sinó que també prolongarà la seua vida útil en evitar que les fibres es danyin per un assecatge inadequat.

Per què és tan important la temperatura en el rentat de tovalloles?

La temperatura de l’aigua durant el rentat juga un paper crucial en l’eliminació de gèrmens i bacteris. A 60 graus s’aconsegueix destruir la majoria dels microorganismes que poden acumular-se a les tovalloles a causa del seu ús en ambients humits com els banys. A més, aquesta temperatura afavoreix que el detergent actuï de manera més eficaç, dissolent-se completament i penetrant millor en les fibres.

Les tovalloles són un dels tèxtils de la casa que més contacte tenen amb el nostre cos, pel que la seua correcta higienització resulta fonamental per evitar problemes dermatològics. Un estudi realitzat per la Universitat d’Arizona va revelar que les tovalloles mal rentades poden contenir fins 100 vegades més bacteris que altres tèxtils domèstics, convertint-les en potencials focus d’infeccions si no es renten adequadament.

Amb quina freqüència s’haurien de rentar les tovalloles?

A més de la temperatura correcta, la freqüència de rentat és un altre factor determinant per mantenir les tovalloles en condicions òptimes. Els dermatòlegs recomanen rentar les tovalloles d’ús personal cada tres o quatre usos com a màxim, mentre que les tovalloles de mans, que solen utilitzar-se amb més freqüència i per diferents persones, s’haurien de rentar cada dos dies.

Per a les tovalloles de platja o piscina, encara que s’utilitzin en ambients més secs, és igualment important rentar-les després de cada ús, ja que poden acumular clor, sorra i altres elements que deterioren les fibres si no s’eliminen adequadament.

Seguir aquestes recomanacions no només garantirà una millor higiene, sinó que també contribuirà a prolongar la vida útil de les tovalloles, mantenint la seua suavitat i capacitat d’absorció durant més temps, la qual cosa suposa un benefici tant per a la salut com per a l’economia domèstica a llarg termini.