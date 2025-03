Salven un gos del canal a Balaguer: “ha estat un rescat espectacular, de superherois”

“Ha estat un rescat espectacular, de superherois.” Així ho va qualificar un veí que, amb la seua parella, van donar l’alerta al 112 dissabte passat al veure com un llebrer queia al canal al seu pas per Balaguer. L’animal havia estat atropellat per un cotxe i no van poder evitar que es precipités a l’aigua. Van donar avís als serveis d’emergències i fins al lloc es van personar els Bombers de Balaguer. Un d’ells va explicar ahir a SEGRE que van acudir a l’avís un cotxe i un camió, encara que aquest últim no podia accedir fins a la zona del canal. “Es van quedar a dalt proporcionant informació mentre que la resta vam anar on eren els alertants”, va assenyalar. No ho van dubtar ni un moment i en uns segons ja estaven equipats per saltar a l’aigua. “Em vaig posar el neoprè, vaig agafar el salvavides i em vaig lligar la corda, que subjectava el noi fins que va arribar un altre company. Vaig poder agafar el gos i treure’l de l’aigua”, va explicar.

El llebrer, recuperant-se al refugi de l’associació L’Aglà. - ASSOCIACIÓ D’ANIMALS L’AGLÀ

Una vegada fora del canal, els efectius van tapar el gos amb una manta tèrmica, fins i tot amb una de les seues jaquetes, fins que van arribar voluntaris de l’associació L’Aglà (@associacio_animals_agla), que es van fer càrrec del gos. “Van comprovar que no tenia xip i ells es van fer càrrec de tot. Va ser un treball en equip, tots ho vam fer molt ràpid i pel benestar del gos”, van celebrar els Bombers. També van voler agrair la tasca de l’associació i de la parella que va donar l’avís. “No es van rendir en cap moment”, va destacar. A més, fins al lloc també va acudir la Guàrdia Urbana de Balaguer.

El llebrer, recuperant-se al refugi de l’associació L’Aglà.Associació d’Animals l’Aglà

Feia dies que l’entitat animalista seguia la pista a aquest gos, que anava amb un altre que encara estan buscant. Havien intentat agafar-lo, sense èxit. Ara es troba al refugi a l’espera d’una família d’acollida. Des de L’Aglà van explicar que el gos va ser atès al Centre Veterinari Ica Natura i que té diverses ferides al cap, el pit i les potes. A més, està una mica desnodrit i podria estar parcialment cec. L’any 2024, els Bombers de la Generalitat van portar a terme un total de 188 actuacions de rescat d’animals a les comarques lleidatanes i fins al 23 de març d’aquest any ja n’han fet 28. El 2023, aquests serveis van ser 268. En el conjunt de Catalunya, van fer 1.271 rescats l’any passat i en el que va de 2025 ja en porten 179.