Disset excavacions el 2024 en fosses comunes de les comarques lleidatanes

La direcció general de Memòria Democràtica de la Generalitat va portar a terme durant l’any passat 17 excavacions en fosses comunes a les comarques lleidatanes. Segons una resposta parlamentària del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, els arqueòlegs van actuar a Bovera, Bellaguarda i la Granadella (Garrigues); Artesa de Segre, Alòs de Balaguer, Baldomar i la Baronia de Rialb (Noguera); Almatret, Soses i Artesa de Lleida (Segrià), i Sant Romà d’Abella (Pallars Jussà).

En alguns d’aquests municipis, com a Almatret, Sant Romà d’Abella o Bellaguarda, es van fer intervencions en diversos punts on es té constància que hi ha una fossa, encara que només van localitzar restes en cinc.

L’actuació més gran es va dur a terme a la zona exterior del cementiri de Bellaguarda, en la qual el juny passat els arqueòlegs van recuperar les restes de quinze soldats de la Guerra Civil. També van localitzar bales i detonadors de granada, botons i una mina de llapis a la butxaca de la camisa d’un soldat. Segons les dades inclosos en la resposta parlamentària, en les 17 intervencions en fosses es van localitzar les restes de 33 individus.

A tot Catalunya, es va treballar a 28 fosses comunes. Així mateix, es van fer altres actuacions com la dignificació de dos fosses a la Torre de Capdella i es va renovar la senyalització instal·lada de Vilanova de Meià i el Cogul, on es van reinhumar restes no identificades. Per al primer semestre del 2025, està previst intervenir en fosses a Vila-sana, Artesa de Segre, Alentorn i la Fuliola.

A les comarques lleidatanes, la Generalitat té documentades un total 410 fosses de la Guerra Civil, de les quals s’han intervingut en 35.