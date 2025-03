Eclipsi solar de març 2025: On i quan es podrà veure?

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Dissabte vinent 29 de març de 2025, Espanya serà testimoni d’un eclipsi solar parcial que podrà apreciar-se des de tots els racons del territori nacional. La província de Lleida, igual com la resta del país, tindrà l’oportunitat de presenciar aquest espectacle astronòmic on la Lluna ocultarà parcialment el disc solar. Segons les dades proporcionades per experts, a Lleida l’eclipsi assolirà el seu punt màxim a les 11:45 hores, amb una magnitud aproximada del 45% del diàmetre solar cobert pel nostre satèl·lit natural.

Aquest fenomen astronòmic començarà a visualitzar-se a la península aproximadament a les 10:45 hores (hora peninsular) i, depenent de la ubicació geogràfica, assolirà diferents graus d’ocultació. Mentre que al nord-oest d’Espanya l’eclipsi mostrarà la seua magnitud més gran, arribant al 43% en zones com A Coruña, a l’est peninsular i les Balears la cobertura serà una mica menor. En comparació, Madrid registrarà un 32% d’ocultació solar, assolint el seu màxim a les 11:40 hores.

Els experts assenyalen que, encara que es tracta d’un eclipsi parcial i no un de total, aquest esdeveniment constitueix l’inici d’una sèrie d’eclipsis extraordinaris que tindran lloc a la península ibèrica durant els propers anys, posicionant Espanya com una destinació privilegiada per a l’observació astronòmica.

Diferències de visualització segons la ubicació geogràfica

La visibilitat de l’eclipsi variarà notablement depenent de la localització dins del territori nacional. Les dades oficials revelen que les províncies del nord-oest peninsular gaudiran d’una cobertura solar més gran, mentre que les regions orientals i les Balears experimentaran un fenomen més moderat, encara que igualment apreciable.

Quant als horaris del màxim de l’eclipsi, aquests presenten lleugeres variacions entre les diferents províncies espanyoles. En Lleida, com ja s’ha esmentat, el punt àlgid es produirà a les 11:45 hores. Per comparació, a Barcelona tindrà lloc a les 11:48, a Madrid a les 11:40, a Sevilla a les 11:31 i a les Illes Canàries al voltant de les 10:04 (hora insular canària).

El llistat complet d’horaris del màxim de l’eclipsi per províncies és el següent:

Andalusia: Almeria (11:34), Cadis (11:30), Còrdova (11:32), Granada (11:33), Huelva (11:30), Jaén (11:34), Màlaga (11:32), Sevilla (11:31).

Aragó: Osca (11:46), Terol (11:42), Saragossa (11:45).

Astúries: Oviedo (11:41).

Balears: Palma de Mallorca (11:50).

Canàries: Las Palmas de Gran Canària (10:03), Santa Cruz de Tenerife (10:04).

Cantàbria: Santander (11:42).

Castella-la Manxa: Albacete (11:38), Ciudad Real (11:36), Conca (11:41), Guadalajara (11:42), Toledo (11:39).

Castella i Lleó: Àvila (11:40), Burgos (11:43), Lleó (11:41), Palència (11:41), Salamanca (11:38), Segòvia (11:41), Sòria (11:44), Valladolid (11:40), Zamora (11:38).

Catalunya: Barcelona (11:48), Girona (11:50), Lleida (11:45), Tarragona (11:47).

Comunitat Valenciana: Alacant (11:45), Castelló (11:47), València (11:46).

Extremadura: Badajoz (11:34), Càceres (11:36).

Galícia: A Coruña (11:40), Lugo (11:40), Ourense (11:38), Pontevedra (11:38).

La Rioja: Logronyo (11:44).

Madrid: Madrid (11:40).

Múrcia: Múrcia (11:42).

Navarra: Pamplona (11:44).

País Basc: Bilbao (11:43), Sant Sebastià (11:44), Vitòria (11:43).

Ceuta i Melilla: Ceuta (11:28), Melilla (11:32).

Què és un eclipsi solar parcial?

Un eclipsi solar parcial és un fenomen astronòmic que es produeix quan la Lluna s’interposa entre el Sol i la Terra, però sense arribar a cobrir completament el disc solar. A diferència dels eclipsis totals, on s’experimenta la foscor completa durant uns minuts, els eclipsis parcials només oculten una fracció del Sol.

Durant aquest tipus d’eclipsi, els observadors poden percebre un lleu descens en la lluminositat ambiental, però sense assolir la foscor característica dels eclipsis totals. La NASA ha documentat nombrosos eclipsis parcials, com l’ocorregut el 10 de juny de 2021, quan es va poder observar el fenomen mentre el Sol sortia darrere del Far de l’Escullera de Delaware, a Lewes Beach, Delaware.

Recomanacions per a una observació segura

Les autoritats sanitàries i astronòmiques adverteixen sobre la importància de prendre precaucions adequades en observar un eclipsi solar, fins i tot quan és parcial. Mirar directament al Sol, encara que estigui parcialment cobert, pot provocar danys oculars greus i irreversibles.

Per a una observació segura de l’eclipsi, es recomana seguir aquestes pautes essencials:

Utilitzar exclusivament ulleres homologades per a eclipsis solars que compleixin amb la norma ISO 12312-2.

Evitar per complet l’ús d’ulleres de sol convencionals, radiografies, vidres fumats o altres mètodes casolans que no proporcionen la protecció necessària.

No mirar directament al Sol a través d’instruments òptics com binoculars o telescopis sense els filtres específics per a observació solar.

Considerar mètodes indirectes com la projecció estenopeica , que consisteix a projectar la imatge del Sol a través d’un petit orifici sobre una superfície blanca.

Eclipsis futurs a Espanya: una dècada astronòmica excepcional

L’eclipsi del 29 de març de 2025 representa tan sols l’inici d’una etapa excepcional per als aficionats a l’astronomia a Espanya. Segons els càlculs dels especialistes, el nostre país es troba en una posició privilegiada per a l’observació de diversos eclipsis significatius durant els propers anys.

L’esdeveniment astronòmic més destacat tindrà lloc el 12 d’agost de 2026, quan un eclipsi solar total travessarà gran part de la península ibèrica durant el capvespre. Aquest fenomen, molt més espectacular que el de 2025, permetrà observar la corona solar i les protuberàncies, a més d’experimentar la foscor total durant uns minuts.

Tot just un any després, el 2 d’agost de 2027, Espanya tornarà a ser protagonista amb un altre eclipsi total que serà visible principalment des del sud peninsular, oferint una oportunitat única per als observadors i astrofotògrafs. Per completar aquesta excepcional seqüència, el 26 de gener de 2028 es produirà un eclipsi anular, en el qual el disc lunar no arribarà a cobrir completament el Sol, creant un espectacular "anell de foc" al cel.

Quins efectes produeix un eclipsi solar en l’ambient?

Durant un eclipsi solar, fins i tot un de parcial com el que s’observarà a Lleida, es produeixen canvis perceptibles en l’entorn. La temperatura pot descendir lleugerament, la lluminositat ambiental disminueix i alguns animals poden mostrar comportaments propis del vespre. En eclipsis amb més cobertura solar, aquests efectes resulten més evidents, podent observar-se fins i tot l’aparició d’algunes estrelles i planetes en ple dia.

Quan va ser l’últim eclipsi solar visible des d’Espanya?

L’últim eclipsi solar parcial visible des de territori espanyol va tenir lloc el 25 d’octubre de 2022, encara que la seua visibilitat va ser limitada. Abans d’aquest, el 10 de juny de 2021 es va produir un eclipsi anular que va poder observar-se com a parcial des d’Espanya. Tanmateix, per trobar un eclipsi total al país cal remuntar-se al 30 de juny de 1954, la qual cosa converteix al pròxim eclipsi total de 2026 en un esdeveniment veritablement històric després de més de 70 anys d’espera.