Els morts el 2024 han de presentar la declaració de la Renda?

La mort no eximeix de les obligacions fiscals a Espanya. Els hereus de les persones mortes durant 2024 tenen la responsabilitat legal de presentar la declaració de la Renda corresponent a l’exercici fiscal actual. Segons estableix la normativa de l’Agència Tributària, la mort d’un contribuent no cancel·la la seua obligació tributària, sinó que aquesta es trasllada als seus successors legals, els qui hauran de complir amb els tràmits de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) dins del període reglamentari.

Aquesta obligació fiscal afecta milers de famílies cada any. El procediment, encara que pot resultar complicat en un moment emocionalment difícil, forma part dels tràmits necessaris després de la mort d’un ésser estimat. L’Agència Tributària preveu aquesta situació especial i estableix un marc normatiu específic perquè els hereus puguin complir les obligacions fiscals del difunt de manera ordenada i conforme a la legalitat vigent.

Els hereus no només han de presentar la declaració corresponent a l’exercici en curs fins la data de la mort, sinó també liquidar qualsevol deute pendent amb Hisenda. Aquest procés s’emmarca dins de la successió de responsabilitats fiscals que estableix la Ley General Tributaria i la normativa específica de l’IRPF.

Com es presenta la declaració d’un mort?

El procés per presentar la declaració de la Renda d’una persona morta té característiques particulars que el diferencien del procediment habitual. En primer lloc, els hereus han de realitzar una declaració única que inclogui des de l’1 de gener fins la data de la mort. És important destacar que no es fracciona l’any fiscal, sinó que es considera com un exercici complet a efectes tributaris.

Per realitzar aquest tràmit, els hereus necessitaran disposar del certificat de defunció, el llibre de família o documents que acreditin la seua condició d’hereus, així com la documentació fiscal rellevant del mort (nòmines, certificats bancaris, informació sobre béns immobles, etc.). La presentació pot realitzar-se pels mitjans habituals: de forma telemàtica a través del web de l’Agència Tributària, mitjançant l’aplicació mòbil, o presencialment si fos necessari.

El termini per presentar aquesta declaració coincideix amb el calendari fiscal general, que habitualment s’estén entre abril i juny de l’any següent a l’exercici fiscal corresponent. Per als morts el 2024, la declaració s’haurà de presentar durant la campanya de la Renda de 2025.

Particularitats de la tributació en cas de mort

La tributació en cas de mort presenta algunes característiques específiques que convé conèixer. Els rendiments generats pel mort fins la data de la seua mort s’inclouen en la seua declaració, mentre que els generats posteriorment corresponen als hereus i han d’incloure’s en les seues respectives declaracions individuals.

Una qüestió rellevant és el tractament dels guanys i pèrdues patrimonials. La normativa estableix que no existeix guany o pèrdua patrimonial per al mort com a conseqüència de la transmissió mortis causa dels seus béns. Tanmateix, els hereus adquireixen aquests béns amb el valor i la data d’adquisició que tenien per al mort, la qual cosa pot tenir implicacions fiscals futures si decideixen vendre’ls.

Les deduccions fiscals aplicables segueixen les mateixes regles que per a qualsevol contribuent, encara que prorratejades fins la data de la mort quan correspongui. Això inclou deduccions per habitatge habitual, donatius, o activitats econòmiques, entre d’altres.

Obligacions tributàries addicionals per als hereus

A més de la declaració de la Renda, els hereus han d’afrontar altres obligacions fiscals. La principal és l’Impost sobre Successions i Donacions, un tribut cedit a les Comunitats Autònomes que grava l’adquisició de béns i drets per herència. Aquest impost té un termini de presentació de sis mesos des de la mort, encara que pot sol·licitar-se una pròrroga.

Una altra gestió important és la presentació del model 650 de Successions, que s’ha d’acompanyar d’un inventari detallat dels béns i drets heretats, així com dels deutes del mort. Els hereus també han de realitzar canvis en la titularitat de béns immobles, vehicles, comptes bancaris i altres actius, la qual cosa pot generar tràmits administratius addicionals.

És fonamental tenir en compte que totes aquestes obligacions tenen terminis específics i el seu incompliment pot portar recàrrecs, interessos de demora o fins i tot sancions per part de l’Administració Tributària.

Què passa si la declaració resulta a tornar ?

Un aspecte rellevant per a moltes famílies és què succeeix quan la declaració del mort resulta amb saldo a favor del contribuent. En aquests casos, l’Agència Tributària procedirà a realitzar la devolució corresponent a favor dels hereus, seguint les normes de la successió hereditària.

Per rebre aquesta devolució, els hereus hauran d’acreditar degudament la seua condició mitjançant el certificat de defunció, el certificat d’últimes voluntats, el testament o la declaració d’hereus, i el certificat de la titularitat del compte bancari on se sol·licita l’ingrés. Aquest procés pot demorar-se més que una devolució ordinària a causa de les comprovacions addicionals que realitza l’Administració.

Si existeixen diversos hereus, la devolució es distribuirà conforme a les regles successòries aplicables, ja sigui segons l’establert al testament o, en el seu defecte, segons les normes de la successió intestada.

Què passa si el mort no estava obligat a declarar?

No tots els contribuents estan obligats a presentar la declaració de la Renda. Si el mort no assolia els límits d’ingressos establerts per la normativa fiscal o es trobava en algun dels supòsits de no obligatorietat, els seus hereus tampoc no estaran obligats a presentar la seua declaració.

Tanmateix, pot resultar convenient fer-ho si existeixen retencions, ingressos a compte o pagaments fraccionats que podrien donar lloc a una devolució. En aquests casos, encara que no existeixi obligació formal, la presentació de la declaració permetria recuperar aquestes quantitats per a la massa hereditària.

És important recordar que, encara que no existeixi obligació de presentar la declaració d’IRPF, altres obligacions fiscals relacionades amb l’herència sí continuaran vigents, com la presentació de l’Impost sobre Successions.