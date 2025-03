Lleida ‘ven’ recursos per millorar la vida de les persones

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Un robot assistent de persones grans del Grup Saltó o una senzilla tablet per potenciar l’autonomia relacional i la interacció social de les persones amb discapacitat d’Acudam són alguns dels recursos creats a Lleida per millorar la vida de les persones, especialment de col·lectius vulnerables. Aquests avenços es van presentar ahir en la primera jornada celebrada a Verdú del projecte Meraki, del qual forma part l’Associació Alba de Tàrrega juntament amb quatre entitats socials més de la resta d’Espanya com Asprodes, Atadi, Fundación San Cebrián i Gerència de Serveis Socials de Castella i Lleó. Marta Burgell, coordinadora de projectes europeus i innovació social d’Alba, va explicar que el projecte Meraki busca “compartir coneixements i experiències entre diferents entitats que treballen en l’economia social i veure com posem de relleu el sistema d’atencions en un entorn comunitari rural per millorar la vida de les persones”.

Durant el matí d’ahir es van presentar eines transversals que busquen desenvolupar iniciatives per frenar el creixement de l’envelliment i la despoblació, així com millorar l’autonomia i l’acompanyament de les persones amb l’economia social com motor. La jornada es va dividir en dos taules redones per explicar recursos i projectes vinculats a la comunitat i al foment de l’autonomia de les persones gràcies a la tecnologia. Entre altres projectes, destaca La Vall com a casa, impulsat per Leader de Ponent, La Boqueria Arquitectes i Associació Alba, que organitza activitats comunitàries a la Vall del Corb i ofereix assessorament als seus veïns per adequar els seus habitatges amb els suports necessaris amb la finalitat que puguin envellir a les seues cases, que és el que la majoria desitgen.

Per la seua part, la responsable de l’àrea social d’Acudam, Irene Solsona, va destacar que el projecte Un clic, i parlem? consisteix en una pantalla amb accessibilitat cognitiva molt senzilla, possible gràcies a les empreses Cisco i Datacom.Global en el marc de Mollerussa Smartlab. Després d’una prova pilot amb nou usuaris amb discapacitat intel·lectual d’Acudam amb bons resultats vinculats a la millora de la interacció comunicativa amb familiars i el seu entorn, des d’aquest mes de març aquesta eina de comunicació arriba a cinc entitats més del territori (Talma, Ilersis, Sant Joan de Déu, Aspros i Alba) amb 25 usuaris.