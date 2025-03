Veterinaris en peu de guerra

Més de 80 veterinaris i veterinàries de diferents punts de les comarques lleidatanes es van concentrar ahir durant dos hores a les portes de la subdelegació del Govern central a Lleida per denunciar que el decret 666/2023, sobre medicació per a mascotes, no respecta el seu criteri clínic. Després de reivindicar la figura del veterinari com a professional sanitari, també van carregar contra l’excessiva burocràcia que exigeix el nou protocol i van aprofitar per reivindicar de nou la baixada de l’IVA, que en veterinària se situa en el 21%. Molts van mostrar el seu malestar i fins i tot alguns van admetre que “estem molt cremats, és impossible treballar així”.

Miquel Molins, president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, que va donar suport a la concentració, va explicar que van entregar un document al subdelegat, José Crespín, en el qual exigien tres punts molt concrets. El primer, que es deixi al veterinari actuar segons el seu criteri clínic i l’evidència científica. El segon, subministrar la medicació sense limitació i, finalment, recordar que són sanitaris i l’IVA hauria de ser reduït. “Estem a favor de la reducció de l’ús d’antibiòtics; de fet, tant a la producció com a les mascotes s’ha disminuït, per la qual cosa demanem que ens deixin treballar”, va destacar. La normativa obliga els veterinaris a registrar cada recepta d’antibiòtics en un sistema telemàtic i a fer cultius microbiològics abans d’administrar certs medicaments, la qual cosa ha generat complicacions en el tractament urgent d’alguns animals. Així mateix, el reial decret preveu sancions, pendents ara de modificar-se ja que en un primer moment podien superar el milió d’euros. “Ens volen criminalitzar i ens carreguen de més burocràcia amb un sistema que no funciona”, van denunciar els veterinaris, en al·lusió al registre GTR a nivell de Catalunya.