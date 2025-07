L'advocada de la denunciant d'Alves titlla la sentència de "retrocés": "Ha sentit com si tornés al lavabo dels fets"

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'advocada de la denunciant de Dani Alves, Ester García, ha titllat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de "retrocés tant a nivell jurídic com social en la lluita contra les violències sexuals". "D'alguna forma ha sentit com si tornés al lavabo on es van produir els fets", ha dit García, que ha avisat que aquesta decisió pot "desincentivar" les dones a denunciar.

La lletrada ha criticat que es qüestioni una dona "perquè abans d'una agressió pugui estar ballant en una discoteca". "És un debat que al segle XXI no l'hem de tenir", ha lamentat, alhora que ha anunciat que jurídicament han de recórrer, tot i que han de tenir en compte també l'estat emocional de la jove i si ho pot sostenir.