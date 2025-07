Lleida se’n va de 'Pícnic': gastronomia, tradició i festa a la vora del Segre

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Lleida es prepara per viure un intens cap de setmana dedicat a la gastronomia, la naturalesa i la cultura local amb l’esdeveniment 'Pícnic', que arrancarà demà dissabte, en el marge esquerre del riu Segre. Aquesta iniciativa, que es desenvoluparà de 12:00 a 19:00 hores, permetrà als assistents submergir-se en un ambient festiu centrat als productes de quilòmetre zero, coincidint amb la celebració que reconeix Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia per a 2025. Les entrades oscil·len entre els 10 euros en venda anticipada i els 14 euros en taquilla.

L’esdeveniment forma part de les activitats programades per posar de relleu la riquesa gastronòmica lleidatana i catalana en el marc d’aquesta prestigiosa distinció internacional. Els visitants podran disfrutar de diverses activitats que inclouen des de tastos de productes locals fins a showcookings dirigits per xefs de proximitat, que mostraran el millor de la cuina tradicional i d’avantguarda amb ingredients autòctons. A més, s’ha organitzat una exposició fotogràfica amb imatges inèdites dels anys 80 de l’emblemàtic Aplec del Caragol, una de les festivitats gastronòmiques més reconegudes de la província.

Un programa complet per a tots els públics

El programa d’activitats de Pícnic Lleida ha estat dissenyat per atreure tota mena de públic. Durant la jornada, els assistents podran participar en diverses propostes gastronòmiques, com degustacions de productes típics de l’Horta de Lleida i exposició de novetats culinàries. La gastronomia serà, sens dubte, la gran protagonista de l’esdeveniment, amb una mostra i venda de productes locals que posarà de manifest la qualitat i varietat dels aliments produïts a la comarca.

L’oferta cultural també destaca amb actuacions musicals distribuïdes al llarg del dia. De 12:00 a 14:30 hores, els visitants podran disfrutar del garrotín, canti tradicional català amb fort arrelament local. Posteriorment, de 14:30 a 16:30 hores, es crearà un ambient més familiar, mentre que a partir de les 16:30 hores serà el torn de la música electrònica, que animarà la tarda fins el tancament de l’esdeveniment.

Activitats infantils i exposicions complementàries

Els més petits també tindran el seu espai a Pícnic Lleida amb activitats específicament dissenyades per a ells. Entre les propostes destaquen els jocs tradicionals de l’Horta de Lleida, com minicurses de tractors, bitlles catalanes (bitlles catalanes) i altres jocs populars que permetran a les noves generacions conèixer les tradicions lúdiques de la zona.

Complementant l’oferta gastronòmica i de lleure, l’esdeveniment comptarà amb una exposició de tractors clàssics, organitzada en col·laboració amb l’associació "Amics dels tractors antics de Ponent". Aquesta mostra afegeix un component cultural i patrimonial a l’esdeveniment, connectant la gastronomia amb les eines tradicionals de cultiu i la història agrícola de la regió.

Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025

Pícnic Lleida s’emmarca dins de les celebracions per la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia per a l’any 2025, un reconeixement internacional que posa de relleu la rica tradició culinària catalana i la seua aposta per la innovació sostenible en l’àmbit gastronòmic.

Aquest guardó, atorgat per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), reconeix territoris que destaquen pel seu patrimoni gastronòmic i el seu compromís amb la promoció de productes locals, la sostenibilitat alimentària i el turisme gastronòmic com a motor de desenvolupament econòmic i cultural.

La distinció suposa una oportunitat única per potenciar la visibilitat internacional de la gastronomia catalana i, en particular, de les especialitats lleidatanes, conegudes per la seua qualitat i per la preservació de receptes i tècniques tradicionals que s’han transmès de generació en generació.

Entre els atractius culturals de l’esdeveniment destaca l’exposició fotogràfica amb imatges inèdites de l’Aplec del Caragol dels anys 80, una mostra organitzada en col·laboració amb la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll).

Els interessats en assistir a l’esdeveniment poden obtenir informació addicional a través de la pàgina web de Turisme de Lleida (www.turismedelleida.cat), així com contactant directament amb l’oficina de turisme municipal al telèfon 973 700 319 o mitjançant correu electrònic en infoturisme@paeria.cat. Les entrades anticipades, amb un preu de 10 euros, estan ja disponibles, mentre que en taquilla tindran un cost de 14 euros.