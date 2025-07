Tot a punt per veure un eclipsi solar

Demà, a partir de les 10.58 i fins a les 12.37 h –en el cas de la capital, on el cel serà clar–, els lleidatans podran observar un eclipsi solar parcial al cel des de “pràcticament qualsevol punt de la demarcació”, assegura Antoni Mòdol, president de la Societat Astronòmica de Lleida. Es tracta del primer eclipsi d’aquestes característiques que es podrà veure des d’Espanya en les últimes dos dècades.

Un eclipsi té lloc quan un objecte astronòmic n’oculta un altre. Des de la Terra, podem veure eclipsis de sol (quan la lluna oculta el disc solar) i de lluna (quan l’astre rei s’interposa a l’ombra que la Terra projecta en l’espai). En aquesta ocasió, l’eclipsi parcial de sol durarà una mica menys de quatre hores. De fet, a Lleida, el punt de màxima ocultació solar, “un 17%, com a màxim”, apunta Mòdol, es produirà a les 11.47 h. La visualització del fenomen s’iniciarà a l’oceà Atlàntic (al Marroc i Mauritània) i acabarà a l’Àrtic i al nord de Sibèria (Rússia). També serà visible als Estats Units, nord de l’oceà Atlàntic, part de l’Àrtic, Groenlàndia i gran part d’Europa.

Al produir-se al matí, el sol estarà a bastanta altura al cel i la seua observació serà senzilla. Tanmateix, els experts han fet èmfasi en una sèrie de recomanacions per observar-ho amb seguretat, com utilitzar ulleres homologades (certificades amb la norma internacional ISO 12312-2), segons el Consell General de Col·legis d’Òptics Optometristes (CGCOO).

El seu president, Juan Carlos Martínez, indica que s’han “d’extremar les precaucions” per evitar “danys irreversibles” en la visió. Mirar directament al sol, fins i tot en un eclipsi parcial, pot provocar danys a la retina i altres lesions oculars greus, com retinopatia solar, una afecció irreversible que deteriora la visió de forma permanent. “És important recordar que els danys poden no ser immediats sinó que es manifesten amb el temps, per la qual cosa la prevenció és clau”, destaca Martínez.

El Parc Astronòmic del Montsec organitza demà sessions especials per observar aquest fenomen astronòmic. Concretament, a Àger, on es troba el Parc, es podrà veure entre les 10.59 i les 12.38 h.

Els visitants tindran l’oportunitat d’observar-ho a través de telescopis i rebran explicacions detallades sobre aquest tipus d’ocultacions astronòmiques per part del personal tècnic del centre.

Les entrades per a les sessions es poden adquirir a parcastronomic.cat (9-10 €).

Les flamarades del sol, visibles l’agost del 2026

El 12 d’agost del 2026 tindrà lloc un eclipsi solar total que es podrà visualitzar durant el capvespre a tota la península Ibèrica. “Es podran veure les flamarades del sol a simple vista durant aproximadament un minut”, explica Mòdol. “Es produirà al voltant de les 20.00 h i, per tant, el sol estarà molt baix”, afegeix.