Voluntaris contra la solitud a les Garrigues

L’Associació Talma ha firmat un conveni de col·laboració amb Intress per ampliar l’impacte de les accions del seu projecte En línia destinat a minimitzar la solitud no desitjada i lluitar contra el maltractament de les persones majors de 65 anys a les Garrigues. La iniciativa es basa en una intervenció comunitària i coordinada amb voluntaris que ofereixen suport emocional i acompanyament a gent gran en situació de risc. Actualment hi participen vuit voluntaris. El projecte va nàixer quan l’ajuntament de Juneda va organitzar, durant la pandèmia, un acompanyament telefònic. En aquesta nova etapa, s’inclouen trobades i formació per als voluntaris i també activitats informatives per a la comunitat. En les properes setmanes s’iniciarà una campanya per sumar més voluntaris i poder arribar així a més persones que ho necessitin.