Centenars de persones es congreguen a la canalització del Segre a Lleida en un gran Pícnic

Centenars de persones van participar ahir en un gran pícnic gastronòmic organitzat per Lleida Turisme al marge esquerre del riu Segre. Unes grans estovalles blanques i roges es van desplegar entre la passarel·la del Liceu Escolar i l’avinguda Estudi General perquè els ciutadans poguessin disfrutar de la gastronomia, amb productes locals i de proximitat, però també activitats com música, jocs rurals tradicionals i una exposició de la Fecoll que va repassar la història de l’Aplec del Caragol. El gran pícnic al costat del Segre va ser la primera activitat a la ciutat en el marc de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.

En aquest sentit, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va posar en relleu Catalunya com a referent de l’alimentació al món i va destacar la importància que es conegui i es doni valor al producte local i de proximitat. En aquest sentit, va recordar que s’està tramitant una llei perquè el 50% de la compra pública sigui de producte de proximitat.

Així mateix, va assenyalar que la Generalitat aposta per la formació a les escoles i Ordeig va assenyalar que començarà una prova pilot en 25 centres escolars de Catalunya per donar formació alimentària. “El missatge ha de ser que Catalunya és una potència al món de l’alimentació”, va destacar Ordeig, que va assegurar que “consumir producte local és més sostenibilitat, més salut i més dieta mediterrània”, així com “la fórmula més segura d’enfortir l’economia catalana”.

Per la seua banda, la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, va posar en relleu els productors presents en l’acte, procedents de l’Horta de Lleida, i va destacar la voluntat de tornar al marge del riu per rememorar els primers Aplecs del Caragol.

La catxipanda lleidatana va ser la gran protagonista de la jornada gastronòmica, per a la qual es van destinar gairebé una tona de verdures, 350 quilos de llonganissa i 250 quilos de caragols. La cita va estar amenitzada amb música, també a ritme de garrotín, i no hi van faltar activitats paral·leles com una exposició de tractors antics, entre d’altres.